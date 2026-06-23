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[서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-06-23 15:55
수정 2026-06-23 15:55
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세줄 요약
  • 검색 상위 종목, 반도체·자동차 대형주 급락
  • SK하이닉스·삼성전자·현대차 두 자릿수 하락
  • 엑스게이트만 급등, 개별 종목 장세 부각
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23일 장 마감 직후 네이버 금융 검색 상위 종목은 전반적으로 투자 심리가 급격히 위축된 흐름을 보였다. 특히 반도체와 전기전자, 자동차 대표주 중심의 낙폭이 두드러지면서 검색 상위권 종목 다수가 10% 안팎의 급락세로 거래를 마쳤다.



검색 1위에 오른 SK하이닉스(000660)는 255만 5000원으로 전일 대비 36만 4000원(-12.47%) 내렸다. 장중 289만 8000원에 출발한 뒤 294만 3000원까지 올랐지만 이후 낙폭을 키우며 253만 6000원까지 밀렸다. 거래량은 769만 66주를 기록했다. 검색 비율은 28.69%로 가장 높았다.

삼성전자(005930)는 31만 원으로 4만 3500원(-12.31%) 하락하며 검색 2위에 올랐다. 시가는 34만 7500원, 고가는 35만 3000원이었지만 장중 저가 31만 원까지 밀리며 약세로 마감했다. 거래량은 3996만 6137주로 집계됐다. 삼성전자우(005935)도 20만 2500원으로 2만 1500원(-9.60%) 하락했다.

현대차(005380)는 51만 1000원으로 7만 원(-12.05%) 떨어졌고, 삼성전기(009150)는 199만 원으로 23만 8000원(-10.68%) 내렸다. LG전자(066570)도 20만 2000원으로 2만 5500원(-11.21%) 하락했고, LG이노텍(011070)은 99만 1000원으로 13만 9000원(-12.30%) 밀렸다. IT·전장 관련 대형주 전반에 매도 압력이 집중된 모습이다.

반도체 장비 및 관련주 낙폭도 컸다. 한미반도체(042700)는 25만 8000원으로 4만 3500원(-14.43%) 급락했고, 제주반도체(080220)는 11만 800원으로 2만 3200원(-17.31%) 떨어져 검색 상위 종목 가운데 가장 큰 하락률을 기록했다. 주성엔지니어링(036930)도 18만 4200원으로 1만 3700원(-6.92%) 내렸다.

대형 플랫폼과 지주·방산·조선 관련 종목도 동반 약세를 나타냈다. NAVER(035420)는 20만 2500원으로 1만 9500원(-8.78%) 하락했고, 카카오(035720)는 3만 4250원으로 2550원(-6.93%) 내렸다. SK스퀘어(402340)는 183만 2000원으로 13만 8000원(-7.01%) 하락했으며, 한화오션(042660)은 10만 4500원으로 1만 2000원(-10.30%) 밀렸다. 삼성중공업(010140)도 2만 4300원으로 1900원(-7.25%) 하락 마감했다.

2차전지와 산업재 종목도 약세를 피하지 못했다. 삼성SDI(006400)는 46만 9000원으로 6만 4000원(-12.01%) 내렸고, 두산에너빌리티(034020)는 8만 9200원으로 5000원(-5.31%) 하락했다. LG씨엔에스(064400)는 8만 원으로 9500원(-10.61%), 대우건설(047040)은 1만 9380원으로 2420원(-11.10%) 각각 떨어졌다.

이날 검색 상위 종목 가운데 상승 종목은 엑스게이트(356680)가 두드러졌다. 엑스게이트는 1만 9690원으로 3490원(+21.54%) 급등했다. 장중 2만 800원까지 오르며 강한 매수세가 유입됐고 거래량은 694만 4317주를 나타냈다. 대부분 종목이 급락한 장세에서 개별 종목 장세가 일부 펼쳐진 것으로 해석된다.

전체적으로 이날 검색 상위 종목군은 반도체와 전기전자, 자동차 등 국내 증시 주도주가 일제히 급락하면서 투자자 관심이 손실 확대 구간에 집중된 하루로 요약된다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
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