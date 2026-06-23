[속보] ‘삼전닉스’ 나란히 -12% 폭락…코스피 -9% 붕괴

세줄 요약 삼성전자와 SK하이닉스가 12%대 급락하면서 코스피가 9.99% 떨어졌다. 장중 매도 사이드카와 서킷브레이커가 차례로 발동됐고, 외국인 대규모 매도와 기술주 투매가 지수를 끌어내렸다. 삼전·하이닉스 동반 급락, 코스피 9.99% 폭락

장중 매도 사이드카·서킷브레이커 연속 발동

외국인 대규모 매도, 코스닥도 900선 붕괴

이미지 확대 코스피 급락 23일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 코스피 등 시황이 나오고 있다. 이날 코스피와 코스닥은 반도체 쏠림 현상에 외국인의 차익실현 매도세가 더해지면서 프로그램매도호가 일시효력정지(사이드카)가 발동됐다. 2026.6.23 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 코스피 급락 23일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 코스피 등 시황이 나오고 있다. 이날 코스피와 코스닥은 반도체 쏠림 현상에 외국인의 차익실현 매도세가 더해지면서 프로그램매도호가 일시효력정지(사이드카)가 발동됐다. 2026.6.23 뉴스1

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23일 ‘삼전닉스’가 12%대 폭락하면서 코스피가 10% 가까이 급락했다.이날 코스피는 전 거래일 대비 910.71포인트(-9.99%) 하락한 8203.84로 장을 마감했다.0.34% 하락 출발한 코스피는 SK하이닉스와 삼성전자가 하락하자 오전부터 낙폭을 키웠다. 이에 오전 11시 40분에는 매도 사이드카가 발동됐다.이어 오후 23분에는 코스피가 8% 이상 하락하자 코스피 시장에 매매거래 일시중단(1단계 서킷브레이커) 조치가 내려졌다.서킷브레이커가 해제돼 거래가 재개된 이후 지수는 오히려 낙폭을 키워 9%대 하락 마감했다.전날 미국 뉴욕 증시에서 스페이스X가 16% 하락하는 등 기술주가 급락하자 국내 증시에서는 SK하이닉스와 삼성전자를 중심으로 한 ‘투매’가 벌어졌다.전날 삼성전자(보통주 기준)를 제치고 코스피 시가총액 1위로 올라선 SK하이닉스는 12.47% 하락한 255만 5000원에 거래를 마감했다.삼성전자는 12.31% 하락한 31만원까지 내려앉으며 재차 ‘30만전자’를 위협하게 됐다.그밖에 SK 스퀘어(-7.01%), 삼성전자우(-9.60%), 삼성전기(-10.68%), 현대차(-12.05%) 등 시총 상위 종목 대부분에 ‘패닉셀’에 가까운 매도가 이어졌다.이날 유가증권시장에서 외국인 투자자는 5조 7925억원을 팔아치웠다. 반면 개인은 11조 1124억원을 순매수하며 역대 최대 순매수를 기록했다.코스닥 지수는 전 거래일 대비 76.88포인트(7.94%) 내린 891.52에 거래를 마감하며 900선마저 무너졌다.코스닥 시장 역시 장 초반 지수가 급락하자 오전 9시 6분쯤 매도 사이드카가 발동됐다.