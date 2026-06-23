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[속보] 8%대 빠진 코스피…서킷 브레이커 발동

이승연 기자
이승연 기자
입력 2026-06-23 14:36
수정 2026-06-23 14:40
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23일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피 등이 표시되고 있다. 코스피는 이날 전날보다 31.01포인트(0.34%) 내린 9,083.54에, 코스닥지수는 9.76포인트(1.01%) 내린 958.64에 개장했다. 연합뉴스
23일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피 등이 표시되고 있다. 코스피는 이날 전날보다 31.01포인트(0.34%) 내린 9,083.54에, 코스닥지수는 9.76포인트(1.01%) 내린 958.64에 개장했다. 연합뉴스


지수가 전일 대비 8%대 빠지며 23일 오후 2시 33분 코스피 시장에 매매거래 일시중단(1단계 서킷브레이커) 조치가 내려졌다. 서킷브레이커는 코스피 지수가 전일 종가 대비 8% 이상 하락해 1분간 지속될 경우 향후 20분간 매매거래를 중단하는 조치다. 이후 15% 이상 지수가 떨어지고 1단계 발동지수보다 1% 이상 추가 하락하면 2단계 조치가 발동된다.

이날 오후 2시 38분 현재 코스피는 전 거래일 대비 739.24포인트(-8.11%) 내린 8375.31에 거래되고 있다. 이날 약세 원인으로는 전날 급등에 의한 차익 실현과 간밤 미국 기술주 약세 등이 지목된다.

이승연 기자
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