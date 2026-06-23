“서학개미 어쩌나” 3조 폭풍매수했는데…하루새 ‘615조’ 증발한 스페이스X

스페이스X 주가 16.4% 급락…시총 615조원↓

이미지 확대 12일 스페이스X 직원들이 자사 주식이 나스닥에서 성공적으로 상장된 것을 축하하고 있다. 뉴욕 AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 12일 스페이스X 직원들이 자사 주식이 나스닥에서 성공적으로 상장된 것을 축하하고 있다. 뉴욕 AP 연합뉴스

세줄 요약 뉴욕 증시에 상장한 스페이스X 주가가 회사채 발행 계획 공개 후 사흘 연속 급락했다. 하루 만에 시총 615조원이 증발했고, 국내 개인은 상장 뒤 4거래일간 3조원을 순매수해 손실 우려가 커졌다. 회사채 발행 계획 공개 뒤 주가 급락

사흘 연속 하락, 시총 615조원 증발

국내 개인 3조원 순매수, 손실 우려

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역대 최대 기업공개(IPO)로 기대를 모으며 뉴욕 주식시장에 상장한 우주기업 스페이스X 주가가 사흘 연속 큰 폭으로 하락했다.22일(현지시간) 스페이스X 주가는 전장보다 16.4% 하락한 154.60달러로 마감했다. 이는 회사 상장 첫날 이후 최저 수준이다.주가 급락은 스페이스X의 회사채 발행 계획이 공개된 직후부터 시작됐다. 블룸버그통신 등에 따르면 스페이스X는 이날 투자자들과 전화회의를 진행하며 최소 200억 달러(약 30조 7000억원) 규모 회사채를 발행하겠다고 발표했다.회사의 보유 현금 규모는 약 1008억 달러(154조 6000억원)에 달하지만 막대한 인공지능(AI) 투자와 부채 등을 감당하기 위해 회사채까지 발행하기로 했다는 해석이다. 실제 스페이스X는 지난 3월 승계받은 엑스(X)와 xAI의 부채를 차환하기 위해 브릿지론(단기 차입금)을 사용했고, 6개월 내 갚아야 하는 차입금 규모는 200억 달러다.스페이스X는 지난 12일 상장한 이후 3거래일간 급등하다가 이후 3거래일 급락하는 등 큰 변동성을 보이고 있다. 다만 스페이스X의 현재 주가는 여전히 공모가 135달러에 비해선 15%가량 상승한 수준이다.주가 급락으로 스페이스X 시가총액도 약 4000억 달러(약 615조원) 증발했다. 하루 감소 폭으로는 뉴욕 증시 역사상 두 번째 기록이다. 이날 스페이스X 시총은 2조 300억 달러(3115조 6000억원)를 기록했다.한국예탁결제원에 따르면 국내 개인 투자자는 스페이스X 상장 이후부터 4거래일 동안 19억 4960만 달러(약 3조원)를 순매수했다. 이 기간 전체 해외주식 순매수 규모 1위다.블룸버그는 “스페이스X가 겪고 있는 변동성은 유통 주식 수가 적은 신규 IPO에서 흔히 볼 수 있는 현상”이라고 분석했다.