[서울데이터랩]코스닥 거래상위 종목 강세 우위…바이온·프로브잇 급등, 조아제약 상한가

세줄 요약 23일 코스닥 거래상위 종목은 제약·바이오와 중소형 개별주 중심으로 강세가 우세했다. 바이온, 프로브잇, 아이엠, 조아제약 등이 급등했고, 일부 종목은 차익실현 매물로 약세를 보이며 종목별 차별화가 뚜렷했다. 거래상위 종목군, 개별 재료성 매매 집중

바이온·프로브잇 급등, 조아제약 상한가

일부 대형 거래종목은 차익실현 매물 출회

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

닫기 이미지 확대 보기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

23일 오후 12시 35분 기준 코스닥 거래상위 종목은 개별 재료성 매매가 집중되며 전반적으로 강세 종목이 우위를 보였다. 거래량 상위 종목군에서는 제약·바이오와 중소형 개별주가 두드러졌고, 일부 종목은 두 자릿수는 물론 상한가 수준의 급등세를 나타냈다.거래량 1위는 JW신약(067290)으로 4835만 7903주가 거래됐고 주가는 3040원으로 전일 대비 11.36% 올랐다. 강동씨앤엘(198440)은 2345만 5647주로 17.92% 상승한 2500원을 기록했다. 바이온(032980)은 1859만 4177주가 거래되며 34원으로 78.95% 급등했고, 키스트론(475430)은 1771만 6900주로 6390원, 4.58% 상승했다. 시지메드텍(056090)도 1239만 3309주가 거래되며 1434원으로 11.16% 올랐다.상승률 상위에서는 프로브잇(227100)이 43원으로 138.89% 치솟아 가장 가파른 오름세를 보였다. 아이엠(101390)은 80.00% 오른 81원, 바이온은 78.95% 오른 34원을 기록했다. 동일스틸럭스(023790)는 27.95% 상승한 2060원, 베셀(177350)은 28.55% 오른 887원으로 강세를 나타냈다. 조아제약(034940)은 856원으로 29.89% 상승하며 상한가에 올라 매도 호가가 비어 있는 상태를 보였다.거래대금 기준으로는 한울반도체(320000)가 2117억 1700만원으로 가장 많았고, JW신약이 1546억 4200만원, 키스트론이 1134억 2600만원으로 뒤를 이었다. 대한광통신(010170)도 974억 8100만원의 거래대금을 기록했지만 주가는 9.43% 하락한 1만 4400원에 머물렀다. 삼익제약(014950)은 8430원으로 5.92% 내렸고, 드림시큐리티(203650)는 2510원으로 5.28% 하락했다. 우리로(046970) 역시 6200원으로 11.43% 밀리며 상위권 종목 가운데 약세 흐름을 보였다.이날 거래상위 종목군은 상승 종목 수와 변동성이 모두 확대된 모습이다. 특히 시가총액이 작은 저가 종목들에 매수세가 몰리면서 주가 탄력이 크게 나타났고, 반면 일부 종목은 차익실현 매물로 약세를 보이며 종목별 차별화가 뚜렷했다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]