[서울데이터랩] 코스닥, 장 초반 950선으로 밀려…외국인·프로그램 매도에 약세

세줄 요약 코스닥이 23일 장 초반 외국인과 프로그램 매도 우위 속에 951선까지 밀리며 약세를 보였다. 개인과 기관이 순매수에 나섰지만 하락 종목이 1311개로 늘어 지수 하방 압력이 컸다. 반도체 장비·소재주 약세와 원화 약세도 부담이 됐다. 외국인·프로그램 매도 우위로 코스닥 약세 전환

개인·기관 순매수에도 하락 종목 급증하며 부담 확대

반도체 장비·소재주 중심으로 대형주 낙폭 확대

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

코스닥이 23일 장 초반 외국인과 프로그램 매도 우위 속에 약세를 나타내고 있다. 개인과 기관이 동반 순매수에 나섰지만 시장 전반의 하락 종목 수가 크게 늘면서 지수 하방 압력이 이어지는 모습이다.23일 오전 9시 15분 기준, 한국거래소에 따르면 코스닥지수는 951.05로 전일보다 17.35포인트(1.79%) 내렸다. 이날 지수는 958.64에 출발한 뒤 한때 971.69까지 올랐으나 이후 하락 전환해 951.48까지 밀렸다. 거래량은 8417만 1000주, 거래대금은 1조 184억 7200만원으로 집계됐다.수급별로는 개인이 478억원, 기관이 220억원 순매수했지만 외국인이 681억원 순매도하며 지수 약세를 주도했다. 프로그램 매매는 차익거래 9억원 매수 우위에도 비차익거래가 616억원 매도 우위를 보이면서 전체적으로 607억원 순매도로 나타났다.시장 전반도 약세가 우세했다. 상승 종목은 341개, 보합 55개에 그친 반면 하락 종목은 1311개로 훨씬 많았다. 상한가 종목은 3개였고 하한가 종목은 없었다.시가총액 상위 종목 가운데서는 알테오젠(196170)이 3.28% 오른 36만 2000원, HLB(028300)가 1.77% 오른 5만 1700원, 코오롱티슈진(950160)이 0.59% 오른 10만 2200원에 거래됐다. 반면 에코프로비엠(247540)은 2.22% 내린 16만 3000원, 에코프로(086520)는 1.22% 내린 11만 3100원, 레인보우로보틱스(277810)는 3.66% 내린 55만 2000원, 주성엔지니어링(036930)은 3.54% 내린 19만 900원, 원익IPS(240810)는 2.67% 내린 16만 7900원, 이오테크닉스(039030)는 3.96% 내린 49만 7500원을 기록했다. 반도체 장비와 소재 관련 종목군의 낙폭이 두드러졌다.개별 종목 장세도 뚜렷했다. 상승률 상위에는 위지트가 상한가인 1742원, 미래나노텍이 29.93% 오른 9030원, 서산이 29.92% 오른 8120원으로 이름을 올렸다. 프로브잇은 27.78% 오른 23원, 베셀은 25.07% 오른 863원에 거래됐다. 반면 크리스탈신소재는 22.36% 내린 1615원, 파이온엑스는 14.52% 내린 3325원, 노블엠앤비는 12.50% 내린 21원, 레뷰코퍼레이션은 11.95% 내린 6040원, 이노스페이스는 11.80% 내린 9190원으로 약세를 보였다.외국인 자금 이탈과 원화 약세가 동시에 나타난 점도 투자심리를 짓눌렀다. 원·달러 환율은 장 초반 1540원 안팎에서 움직였고, 코스피와 코스닥 양 시장에서 외국인 매도가 이어지며 위험자산 선호가 제한되는 흐름이 전개됐다.시장 주변에서는 신규 상장 추진 종목에도 관심이 쏠리고 있다. 레몬헬스케어는 기술특례 방식으로 코스닥 상장에 다시 나서며 24~25일 일반청약을 진행한다. 공모 주식 수는 200만주, 희망 공모가는 7500~1만원, 공모 규모는 150억~200억원이다. 다만 최근까지 자본잠식 상태가 이어진 점은 변수로 꼽힌다.아울러 반도체 대형주 쏠림과 단일종목 레버리지 ETF 확대로 특정 업종 변동이 시장 전체 변동성을 키울 수 있다는 우려도 이어지고 있다. 이날 코스닥에서도 일부 대형주만 버티는 가운데 다수 종목이 밀리며 종목별 온도 차가 더욱 뚜렷해졌다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]