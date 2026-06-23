[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

세줄 요약 23일 개장 직후 네이버 금융 검색 상위는 SK하이닉스와 삼성전자가 차지했다. 반도체 대표주에 관심이 몰린 가운데 SK스퀘어, SK, SK텔레콤 등 SK그룹주와 한화오션, 삼성중공업, 두산에너빌리티, LS ELECTRIC이 강세를 보였다. 반면 LG전자, LG이노텍, 한미반도체, NAVER는 약세였다. SK하이닉스·삼성전자 검색 상위 집중

조선·전력기기·지주사 강세 확산

LG·일부 IT 대형주 약세 교차

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

닫기 이미지 확대 보기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

23일 오전 9시 5분 기준 네이버 금융 검색 상위 종목은 대형 기술주와 지주사, 조선·전력기기 관련주를 중심으로 투자자 관심이 집중되는 모습이다. 검색 비율 상위에는 SK하이닉스(000660)가 20.22%로 1위에 올랐고 삼성전자(005930)가 18.02%로 뒤를 이었다. 두 종목의 검색 비율 합계는 38.24%를 기록하며 개장 초반 시장의 시선이 반도체 대표주에 쏠린 것으로 나타났다.주가 흐름은 엇갈렸다. SK하이닉스는 292만 8000원으로 전일 대비 9000원 오른 0.31%를 기록했고, 장중 293만 5000원까지 오르며 강보합권을 유지했다. 반면 삼성전자는 35만 2000원으로 1500원 내린 0.42% 약세를 보였다. 시가는 34만 7500원, 장중 고가는 35만 3000원으로 집계됐다.검색 3위에 오른 SK스퀘어(402340)는 199만 8000원으로 1.42% 상승했고, 장중 210만 원까지 오르며 상대적으로 탄력적인 흐름을 보였다. SK(034730)는 74만 7000원으로 2.33% 상승해 SK그룹 관련 종목 전반에 대한 관심도 이어졌다. SK텔레콤(017670)도 9만 4500원으로 0.32% 올랐다.조선·산업재 종목의 강세도 두드러졌다. 한화오션(042660)은 12만 1400원으로 4.21% 상승했고, 삼성중공업(010140)은 2만 6950원으로 2.86% 올랐다. 두산에너빌리티(034020)는 9만 7300원으로 3.29% 상승했으며, LS ELECTRIC(010120)은 26만 원으로 6.12% 급등해 검색 상위 20개 종목 가운데 가장 높은 상승률을 기록했다. 삼성물산(028260)도 54만 6000원으로 5.00% 올라 강한 주가 반응을 보였다.반면 LG그룹주와 일부 IT·반도체 장비주는 약세를 나타냈다. LG전자(066570)는 22만 2500원으로 2.20% 하락했고, LG이노텍(011070)은 108만 2000원으로 4.25% 내렸다. LG씨엔에스(064400)도 8만 7600원으로 2.12% 밀렸다. 한미반도체(042700)는 28만 8500원으로 4.31% 하락했고, NAVER(035420)는 21만 6000원으로 2.70% 내렸다.삼성 계열 종목 내에서도 차별화가 나타났다. 삼성전기(009150)는 214만 2000원으로 3.86% 하락한 반면 삼성SDI(006400)는 53만 4000원으로 0.19% 상승했다. 삼성전자와 삼성전기의 약세 속에서도 삼성물산은 5.00%대 강세를 나타내며 종목별 수급 차별화가 뚜렷한 모습이다.거래량 기준으로는 삼성전자가 229만 9081주로 가장 활발했고, SK하이닉스가 48만 7368주, 두산에너빌리티가 44만 9160주, 삼성중공업이 28만 8349주, SK스퀘어가 22만 7171주로 뒤를 이었다. 개장 초반 검색 상위 종목군은 반도체 대표주의 높은 관심 속에 조선·전력기기·지주사 강세와 일부 IT 대형주 약세가 교차하는 양상으로 요약된다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]