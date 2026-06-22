코스피 넘버1 SK하이닉스

291만 9000원에 마감 시총 2080조

우선주 포함 땐 삼성전자가 앞서

이미지 확대 SK하이닉스, 코스피 시총 1위 등극 SK하이닉스가 코스피 시가총액 1위 기업으로 올라선 22일 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 하이닉스 주가가 표시되고 있다. 코스피는 전 거래일(9052.42)보다 62.13포인트(0.69%) 오른 9114.55에, 코스닥 지수는 전 거래일(966.59)보다 1.81포인트(0.19%) 상승한 968.40에 거래를 마쳤다. 2026.06.22. 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 SK하이닉스, 코스피 시총 1위 등극 SK하이닉스가 코스피 시가총액 1위 기업으로 올라선 22일 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 하이닉스 주가가 표시되고 있다. 코스피는 전 거래일(9052.42)보다 62.13포인트(0.69%) 오른 9114.55에, 코스닥 지수는 전 거래일(966.59)보다 1.81포인트(0.19%) 상승한 968.40에 거래를 마쳤다. 2026.06.22. 뉴시스

세줄 요약 SK하이닉스가 삼성전자를 제치고 코스피 시가총액 1위에 올랐다. 보통주 기준 삼성전자를 13조원 넘게 앞섰고, 25년 7개월 만에 대장주가 바뀌었다. 코스피는 개인과 기관 매수에 힘입어 사상 최고치를 경신했다. SK하이닉스, 코스피 시총 1위 등극

삼성전자 대장주 자리 25년 만에 교체

코스피, 개인·기관 매수로 최고치 경신

2026-06-23 1면

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SK하이닉스가 삼성전자(보통주 기준)를 제치고 코스피 시가총액 1위에 올랐다. 삼성전자가 지켜 온 코스피 ‘대장주’ 자리가 25년 7개월 만에 바뀐 것이다.22일 한국거래소에 따르면 SK하이닉스는 전 거래일보다 5.61% 오른 291만 9000원에 마감했고, 종가 기준 시가총액은 2080조 3782억원으로 불어났다. 우선주를 제외하고 보통주만 합산한 삼성전자 시가총액(2066조 6595억원)보다 13조 7187억원 앞섰다. ‘삼전닉스’에서 ‘하닉전자’로 뒤집힌 것이다. 삼성전자는 전 거래일보다 0.14% 내린 35만 3500원에 장을 마쳤다. 다만 삼성전자 우선주까지 포함할 경우 아직까지는 삼성전자의 시가총액이 SK하이닉스를 166조원가량 앞선다.앞서 삼성전자는 1999년 7월 29일 처음으로 한국통신공사(KT)를 제치고 국내 주식시장 시가총액 1위를 기록했다. 이후 등락을 거듭한 적은 있으나, 2000년 11월 21일 이후로는 1위 자리를 내 준 적이 없다.이날 코스피는 전 거래일보다 62.13포인트(0.69%) 오른 9114.55에 거래를 마쳤다. 중동발 불확실성에 8954.43으로 하락 출발했지만 장중 9253선까지 오르며 반등했고, 종가 기준 사상 최고치를 다시 썼다. 지난 18일 사상 처음 9000선을 돌파한 뒤 2거래일 만에 다시 최고치를 갈아치우며 상승 흐름을 이어 갔다.개인과 기관의 매수세가 지수를 떠받쳤다. 유가증권시장에서 개인과 기관은 각각 2조 1217억원, 3305억원을 순매수했다. 외국인이 2조 5453억원을 순매도했지만 반도체 대형주를 중심으로 매수세가 유입되면서 상승세로 돌아섰다. 코스닥도 전 거래일보다 1.81포인트(0.19%) 오른 968.40에 마감했다.