[서울데이터랩]코스닥 시총 상위주 혼조…제주반도체 17%대 급등, 알테오젠·에코프로 형제株 약세

세줄 요약 22일 코스닥 시총 상위 종목은 반도체 강세와 바이오·2차전지 약세가 엇갈렸다. 제주반도체가 17%대 급등했고, 파두와 피에스케이도 올랐다. 반면 알테오젠, 에코프로비엠, 에코프로, 삼천당제약 등은 하락했다. 반도체주 강세, 코스닥 대형주 수급 쏠림

제주반도체 17%대 급등, 거래량도 최다

바이오·2차전지 대표주 동반 약세

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22일 오후 12시 25분 기준 코스닥 시가총액 상위 종목들은 뚜렷한 차별화 장세를 나타내고 있다. 반도체 관련주를 중심으로 강한 매수세가 유입되는 반면, 바이오와 2차전지 대표 종목들은 상대적으로 부진한 흐름이다.시가총액 상위권에서는 알테오젠(196170)이 34만 1000원으로 3.54% 내렸고, 에코프로비엠(247540)은 16만 5900원으로 2.07%, 에코프로(086520)는 11만 3700원으로 1.98% 각각 하락했다. 레인보우로보틱스(277810)도 57만 2000원으로 3.05% 밀렸고, 코오롱티슈진(950160)은 2.15%, 리노공업(058470)은 2.38%, HLB(028300)는 0.31% 하락했다.바이오주 전반의 약세도 두드러졌다. 삼천당제약(000250)은 23만 6500원으로 6.71% 급락했고, 에이비엘바이오(298380)는 4.14%, 리가켐바이오(141080)는 4.31%, 디앤디파마텍(347850)은 5.67% 내렸다. 펩트론(087010)도 1.47% 하락하며 약세권에 머물렀다.반면 반도체 장비·부품주는 장중 강세가 두드러졌다. 제주반도체(080220)는 13만 4700원으로 17.85% 급등하며 상위 종목 가운데 가장 높은 상승률을 기록했다. 파두(440110)도 14.69% 오른 11만 6300원, 피에스케이(319660)는 11.21% 상승한 18만 3500원, 원익IPS(240810)는 8.27% 오른 16만 8900원에 거래됐다. 심텍(222800)은 7.48%, HPSP(403870)는 4.77%, 이오테크닉스(039030)는 1.50%, 주성엔지니어링(036930)은 0.36% 상승했다.거래도 반도체주에 집중됐다. 제주반도체 거래량은 695만 9888주로 가장 많았고, HPSP는 607만 4961주를 기록했다. 이어 파두 138만 7241주, 원익IPS 119만 6800주, 주성엔지니어링 116만 5899주, 디앤디파마텍 90만 8227주 순으로 활발한 손바뀜이 이어졌다.외국인 보유 비중이 높은 종목들의 흐름도 엇갈렸다. HPSP의 외국인 비율은 30.36%로 집계됐고, 리노공업 27.83%, 파두 25.76%, 피에스케이 25.15%, 이오테크닉스 25.08% 순으로 높았다. 이 가운데 HPSP와 파두, 피에스케이, 이오테크닉스는 오름세를 보였지만 리노공업은 약세를 나타냈다.시총 상위권 전반적으로는 낙폭 상위 종목과 급등 종목이 혼재하면서 업종별 수급 쏠림이 심화하는 모습이다. 장중 코스닥 대형주 흐름은 반도체 강세와 바이오·2차전지 약세라는 구도가 이어지는 분위기다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]