[서울데이터랩]코스피 시총 상위주 혼조세…SK하이닉스 5%대 강세, LG전자 11%대 급등

세줄 요약 코스피 시총 상위 종목들이 업종별로 엇갈린 흐름을 보였다. SK하이닉스와 LG전자, 삼성전자우가 강세를 이끌었고 삼성물산과 SK스퀘어도 올랐다. 반면 현대차·기아·현대모비스, LG에너지솔루션, 삼성바이오로직스 등은 하락했다. 반도체·전자·지주주 중심 강세

SK하이닉스·LG전자 급등세

자동차·바이오·금융주 약세

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

닫기 이미지 확대 보기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

22일 오후 12시 30분 기준 코스피 시가총액 상위 종목들은 업종별로 엇갈린 흐름을 나타내고 있다. 반도체와 일부 지주·전자 종목이 강세를 보이는 반면 자동차, 2차전지, 바이오, 금융주 상당수는 약세를 기록하며 장중 혼조 양상이 이어지는 모습이다.시가총액 상위 대장주인 삼성전자(005930)는 35만 8000원으로 전날 대비 4000원(1.13%) 오르며 견조한 흐름을 보였다. 거래량은 1441만 6607주를 기록했다. SK하이닉스(000660)는 291만 7000원으로 15만 3000원(5.54%) 급등하며 반도체 대형주 가운데 상대적으로 강한 상승세를 나타냈다. 거래량은 283만 1991주였다. 삼성전자우(005935)도 23만 500원으로 8500원(3.83%) 상승했다.특히 LG전자(066570)는 23만 6500원으로 2만 5000원(11.82%) 뛰며 시총 상위 종목 가운데 가장 두드러진 상승률을 기록했다. SK스퀘어(402340)는 194만 3000원으로 16만 3000원(9.16%) 올랐고, 삼성물산(028260)도 53만 5000원으로 4만 3500원(8.85%) 상승했다. 한화에어로스페이스(012450)는 113만 8000원으로 1.43%, SK(034730)는 73만 4000원으로 1.38% 각각 올랐다.반면 자동차주는 약세가 두드러졌다. 현대차(005380)는 58만 9000원으로 2만 4000원(3.91%) 내렸고, 기아(000270)는 15만 4200원으로 700원(0.45%) 하락했다. 현대모비스(012330)는 58만원으로 3만 2000원(5.23%) 밀리며 낙폭이 상대적으로 컸다.2차전지와 바이오 관련 대형주도 부진했다. LG에너지솔루션(373220)은 39만 2000원으로 1만 2500원(3.09%) 하락했고, 삼성SDI(006400)는 54만 1000원으로 1만 4000원(2.52%) 내렸다. 삼성바이오로직스(207940)는 130만 4000원으로 7만원(5.09%) 하락하며 약세를 보였다. 삼성전기(009150)도 226만원으로 1만원(0.44%) 내렸다.금융주 역시 전반적으로 힘을 쓰지 못했다. KB금융(105560)은 15만 6300원으로 2000원(1.26%) 하락했고, 신한지주(055550)는 9만 8000원으로 2900원(2.87%) 내렸다. 삼성생명(032830)은 47만 1500원으로 2만 5500원(5.13%) 떨어지며 금융주 가운데 낙폭이 컸다.이 밖에 HD현대중공업(329180)은 64만 5000원으로 3.30%, 두산에너빌리티(034020)는 9만 5100원으로 2.86% 각각 하락했다. 시장에서는 시총 상위주 전반이 같은 방향으로 움직이기보다는 반도체와 일부 전기전자, 지주 종목 중심의 매수세와 자동차·금융·바이오 업종의 차익실현이 맞물리며 종목별 차별화 흐름이 뚜렷해지는 분위기다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]