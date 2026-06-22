25년만에 대장주 교체되나…SK하이닉스 시총, 삼성전자 제쳤다

SK하이닉스 6%대 급등에 장중 시총 역전

우선주 포함할 경우 삼성전자의 92% 수준

이미지 확대 삼성전자와 SK하이닉스. 서울신문 닫기 이미지 확대 보기 삼성전자와 SK하이닉스. 서울신문

세줄 요약 22일 장중 SK하이닉스 시가총액이 삼성전자를 넘어 코스피 대장주가 25년 7개월 만에 교체됐다. AI 반도체 기대와 주가 급등이 겹치며 역전이 반복됐고, 오후에는 SK하이닉스가 다시 앞서는 흐름을 보였다. SK하이닉스, 장중 삼성전자 시총 추월

코스피 대장주 25년 7개월 만에 교체

AI 반도체 랠리 속 주가 격차 확대

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22일 유가증권시장에서 SK하이닉스 시가총액이 장중 삼성전자(보통주 기준)를 역전했다. 코스피 대장주 자리가 바뀐 것은 2000년 11월 21일 이후 25년 7개월만이다.한국거래소에 따르면 이날 오후 12시 50분 기준 SK하이닉스의 시가총액은 2086조 7925억원으로 삼성전자(2082조 7368억원)를 넘어섰다.SK하이닉스는 전 거래일 대비 5.93% 오른 292만 8000원에 거래되고 있으며, 삼성전자는 같은 시각 0.64% 오른 35만 6250원이다.다만 양사 간의 시총 순위는 시시각각 바뀌고 있다. 오후 1시 10분 기준 삼성전자의 시총은 2081조원으로 SK하이닉스(2080조원)를 재차 역전했다.이후 삼성전자가 하락 전환하자 같은 시각 4%대 상승하고 있는 SK하이닉스가 다시 삼성전자를 앞질렀다. 이어 오후 1시 55분 기준 SK하이닉스는 2056조원로 삼성전자(2040조원)를 약 15조원 격차로 앞지른 상태다.다만 삼성전자 우선주(약 180조원)까지 합할 경우 SK하이닉스의 시가총액은 삼성전자의 약 92% 수준이다.삼성전자는 1999년 7월 29일 처음 국내 증시에서 시총 1위에 올랐다. 이후 등락을 이어가다 2000년 11월 21일 이후 코스피 시총 1위 자리를 지켜왔다.그러나 지난해 인공지능(AI) 반도체 사이클에 힘입어 삼성전자와 SK하이닉스가 랠리를 이어가는 사이 SK하이닉스가 삼성전자보다 더 빠른 속도로 상승했다.지난해부터 19일까지 약 1년 6개월간 SK하이닉스의 상승률은 1489.42%로 삼성전자(+565.41%)를 2.6배 앞섰다.이날도 삼성전자는 1%대 상승하고 있지만 SK하이닉스는 5% 넘게 상승하며 양사간의 시총 역전으로 이어졌다.