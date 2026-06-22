[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

세줄 요약 22일 오전 9시 5분 기준 네이버 금융 검색 상위 종목은 등락이 엇갈렸다. 삼성전자는 관심이 가장 높았지만 하락했고, SK하이닉스와 LG전자, LG씨엔에스, 삼성물산은 강세를 보였다. 카카오게임즈는 상한가를 기록했지만 현대차, 한화오션, 삼성중공업 등은 약세였다. 삼성전자 관심 1위, 주가는 하락세

카카오게임즈 상한가, 게임주 강세

LG씨엔에스·삼성물산 급등, 차별화

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22일 오전 9시 5분 기준 네이버 금융 검색 상위 종목은 종목별로 등락이 엇갈리는 혼조세를 나타냈다. 반도체 대형주인 삼성전자(005930)는 검색 비율 19.23%로 가장 높은 관심을 받았지만 주가는 35만 1000원으로 전일 대비 3000원 내린 -0.85%를 기록했다. 반면 SK하이닉스(000660)는 283만 7000원으로 7만 3000원 올라 +2.64%를 나타냈다.가전·전기전자 업종에서는 LG전자(066570)가 23만 3500원으로 +10.40% 상승했고, LG이노텍(011070)도 117만 5000원으로 +2.62% 올랐다. 삼성전기(009150)는 224만 1000원으로 -1.28%를 기록했다. 삼성SDI(006400)는 56만원으로 +0.90%, 삼성물산(028260)은 52만 7000원으로 +7.22% 상승하며 비교적 강한 흐름을 보였다. 삼화콘덴서(001820)도 +4.43% 올라 17만 9100원에 거래됐다.플랫폼·게임주 가운데서는 카카오게임즈(293490)가 1만 1450원으로 상한가인 +29.97%를 기록하며 가장 두드러진 움직임을 보였다. NAVER(035420)는 22만 9500원으로 보합권에 머물렀다. 증권주인 미래에셋증권(006800)은 4만 6550원으로 -4.51% 하락했다.자동차와 조선·기계 관련 종목은 대체로 약세였다. 현대차(005380)는 59만 2000원으로 -3.43% 내렸고, 한화오션(042660)은 12만 1400원으로 -5.45% 하락했다. 삼성중공업(010140)도 2만 6750원으로 -2.90%를 기록했다. LS ELECTRIC(010120)은 24만 6000원으로 -5.02%, 두산에너빌리티(034020)는 9만 6100원으로 -1.84%를 나타냈다.반면 일부 대형주는 강세를 보였다. LG씨엔에스(064400)는 9만 3100원으로 +8.51% 급등했고, SK스퀘어(402340)는 183만 8000원으로 +3.26% 상승했다. 한미반도체(042700)도 30만 2000원으로 +2.37% 올랐다. 에코프로(086520)는 11만 5500원으로 -0.43% 약보합세를 나타냈다.개장 초반 검색 상위 종목군에서는 카카오게임즈의 상한가와 LG씨엔에스, 삼성물산의 강세가 투자자 관심을 끌었지만, 삼성전자와 현대차, 한화오션 등 일부 시가총액 상위 종목은 약세를 보이며 종목별 차별화 장세가 이어지는 모습이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]