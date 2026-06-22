삼성전자 98%까지 따라붙었다…‘290만닉스’ 고지 뚫었다

‘보통주’ 기준 삼성전자 시총 98%까지 추격

우선주 포함 시 아직 10% 격차

이미지 확대 코스피, 1% 하락하며 8,900대 출발 22일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 현황판에 코스피가 표시돼 있다. 2026.6.22 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 코스피, 1% 하락하며 8,900대 출발 22일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 현황판에 코스피가 표시돼 있다. 2026.6.22 연합뉴스

세줄 요약 SK하이닉스가 장중 290만원을 넘어서며 또다시 신고가를 썼다. 시가총액은 2000조원을 재돌파했고, 삼성전자 보통주의 98% 수준까지 근접했다. AI 반도체 랠리 속에서 최근 1년 6개월 상승률도 삼성전자를 크게 앞섰다. SK하이닉스 290만원 돌파, 신고가 경신

시총 2000조원 재돌파, 삼성전자 98% 추격

AI 반도체 랠리 속 상승률 격차 확대

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SK하이닉스가 22일 장중 290만원을 돌파하며 신고가를 또 갈아치웠다.유가증권시장에서 SK하이닉스는 오전 11시 전 거래일 대비 5.46% 오른 291만 5000원에 거래되고 있다.이날 1.30% 내린 272만 8000원에 거래를 시작한 SK하이닉스는 이후 상승 전환해 상승폭을 키우고 있다.같은 시간 삼성전자는 1.41% 오른 35만 9000원에 거래되고 있다. 삼성전자는 이날 장 초반 3% 넘게 하락했으나 상승 전환했다.SK하이닉스의 주가 상승에 SK하이닉스의 시가총액은 2071조원으로 재차 2000조원을 넘어섰다. 이에 SK하이닉스와 삼성전자 간의 시가총액 역전 현상도 눈앞으로 다가왔다.한국거래소에 따르면 이날 오전 10시 3분 기준 SK하이닉스의 시가총액은 2050조 884억원으로, 같은 시각 삼성전자(보통주·2087조 1215억원)의 98.23%에 달한다.다만 삼성전자 우선주(181조 7371억원)까지 포함할 경우 양사의 격차는 10% 가량으로 벌어진다.삼성전자는 1999년 7월 29일 처음 국내 증시에서 시총 1위에 올랐다. 이후 등락을 이어가다 2000년 11월 21일 이후 약 26년간 코스피 시총 1위를 독주하고 있다.그러나 지난해 인공지능(AI) 반도체 사이클에 힘입어 삼성전자와 SK하이닉스가 랠리를 이어가는 사이 SK하이닉스가 삼성전자보다 더 빠른 속도로 상승했다.지난해부터 19일까지 약 1년 6개월간 SK하이닉스의 상승률은 1489.42%로 삼성전자(+565.41%)를 2.6배 앞섰다.이날도 삼성전자는 1%대 상승하고 있지만 SK하이닉스는 5% 안팎 상승하며 양사간의 시총 격차를 좁혔다.