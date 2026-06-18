[마감시황] 코스닥 3.01% 하락한 1000.93 마감…외국인·기관 동반 매도에 약세

세줄 요약 코스닥지수가 외국인과 기관의 동반 매도에 밀려 3.01% 하락한 1000.93으로 마감했다. 개인이 3900억원 넘게 순매수했지만 지수 방어에는 역부족이었고, 상승 종목보다 하락 종목이 크게 많아 시장 전반의 체감 약세가 뚜렷했다. 외국인·기관 동반 매도에 코스닥 3%대 하락 마감

개인 순매수에도 1000선 지지 실패, 체감 약세 확대

코스피 급등·환율 상승 속 시장 간 온도차 뚜렷

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코스닥지수가 18일 외국인과 기관의 동반 매도에 밀려 1000.93으로 거래를 마쳤다. 개인이 3900억원 넘게 순매수했지만 지수 하락을 막기에는 역부족이었다.18일 오후 3시 30분 기준 한국거래소에 따르면 코스닥지수는 전 거래일보다 31.03포인트(3.01%) 내린 1000.93에 마감했다. 이날 지수는 1029.81에 출발한 뒤 장중 한때 1031.54까지 올랐으나 곧바로 밀리며 996.93까지 저점을 낮췄다. 장중 1000 아래로 내려간 것은 6거래일 만이다.수급별로는 개인이 3928억원 순매수했지만 외국인이 1323억원, 기관이 2650억원 각각 순매도하며 지수에 하방 압력을 키웠다. 프로그램 매매는 차익거래 111억원 순매도, 비차익거래 1468억원 순매도로 전체 1579억원 매도 우위를 나타냈다.시장 전반의 체감 약세도 뚜렷했다. 코스닥 시장에서 상승 종목은 245개, 보합은 52개에 그쳤고 하락 종목은 1436개로 집계됐다. 상한가 종목은 12개였으며 하한가 종목은 없었다.시가총액 상위 종목은 대체로 부진했다. 알테오젠(196170)은 0.94% 내린 36만 9500원, 에코프로비엠(247540)은 4.28% 하락한 17만 2300원, 에코프로(086520)는 4.32% 내린 11만 7500원에 마감했다. 레인보우로보틱스(277810)는 1.60%, 주성엔지니어링(036930)은 3.41%, 코오롱티슈진(950160)은 5.58% 각각 하락했다. 반면 원익IPS(240810)는 0.93% 상승했고 이오테크닉스(039030)는 보합으로 거래를 마쳤다. 반도체 관련 종목을 제외하면 시총 상위주와 중소형주 전반의 약세가 두드러졌다.이날 코스닥 부진은 유가증권시장과도 뚜렷한 대비를 이뤘다. 코스피는 같은 날 199.60포인트(2.25%) 오른 9063.84에 마감했고, 장중 9106.07까지 올라 사상 최고치를 새로 썼다. 외국인이 코스피 시장에서 1조 3187억원 규모 순매수로 돌아선 반면 코스닥에서는 매도 우위를 보이며 두 시장의 방향이 엇갈렸다.외환시장 움직임도 투자심리에 부담으로 작용했다. 서울 외환시장에서 원달러 환율은 전 거래일보다 13.7원 오른 1527.10원에 마감했다. 환율 상승과 통화긴축 경계감이 이어지면서 성장주와 중소형주 중심의 변동성이 확대되는 흐름이 나타났다.개별 종목 가운데 상승률 상위에는 삼보산업, 삼화네트웍스, 강동씨앤엘, 파라택시스이더리움이 나란히 30.00% 상승하며 이름을 올렸고 남화토건도 29.99% 급등했다. 반면 조이웍스앤코는 25.95% 하락했고 듀오백 24.44%, CSA 코스믹 22.22%, 세미티에스 18.83%, 화신정공 18.56% 떨어지며 낙폭이 컸다.코스닥지수는 최근 5거래일 기준으로 6월 12일 1029.05, 15일 1034.03, 16일 1018.68, 17일 1031.96을 기록한 뒤 이날 1000.93으로 내려앉았다. 52주 최고치는 1229.42, 최저치는 766.57이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]