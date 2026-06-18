[속보] 코스피 장중 첫 9000선 터치

이미지 확대 코스피 상승-코스닥 하락 출발 닫기 이미지 확대 보기 코스피 상승-코스닥 하락 출발

이미지 확대 코스피, 장중 9000돌파 코스피지수가 장중 사상 처음으로 9000을 돌파한 18일 오후 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 코스피 시황이 나오고 있다. 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 코스피, 장중 9000돌파 코스피지수가 장중 사상 처음으로 9000을 돌파한 18일 오후 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 코스피 시황이 나오고 있다. 뉴스1

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18일 코스피가 장중 9000선을 처음 뚫었다.이날 오후 12시 52분 코스피는 전 거래일 대비 136.44포인트(1.54%) 올라 9000.68을 기록했다. 장중 첫 ‘구천피(코스피+9000)’ 달성이다. 그 뒤 코스피는 9000선 전후로 등락을 거듭하고 있다. 장중 한때 9008.84까지 찍었다.이날 상승세는 반도체 상승세와 미국·이스라엘과 이란 간 종전 기대감 등에 기인했다. 전날 미국 연방준비제도(Fed·연준)가 기준금리를 네 차례 연속 동결, 매파적 전망을 내놓으며 경계심이 높아진 가운데서다. 미국 장 마감 이후 미국과 이란이 전쟁 종식을 위한 양해각서(MOU)를 전자 형태로 체결했다는 소식이 전해졌고, SK하이닉스는 5%대 올라 신고가를 경신했다.