[서울데이터랩]코스피, 장 초반 8951.41로 최고치 경신…반도체 강세에 0.98% 상승

세줄 요약 코스피가 장 초반 사상 최고치를 다시 쓰며 8951.41까지 올랐다. 반도체 대형주가 지수를 끌어올렸고, SK하이닉스와 삼성전자가 강세를 보였다. 미국 증시 약세와 환율 상승 출발에도 상승 흐름을 이어갔다. 코스피, 장 초반 사상 최고치 재경신

반도체 대형주 강세가 지수 상승 주도

미국 약세·환율 부담에도 상승 확대

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코스피가 장 초반 사상 최고치를 다시 쓰며 강세 흐름을 이어가고 있다. 반도체 대형주가 지수를 끌어올리는 가운데 미국 증시 약세와 원·달러 환율 상승 출발에도 유가증권시장은 상승 출발 후 오름폭을 확대했다.18일 오전 9시 10분 기준 한국거래소에 따르면 코스피는 전 거래일보다 87.17포인트(0.98%) 오른 8951.41을 기록했다. 시가는 8884.92였고, 장중 8975.52까지 오르며 52주 최고치를 새로 썼다. 장중 저가는 8884.92였다.코스피는 개장 직후부터 강세를 보이며 빠르게 상승폭을 키웠다. 장 초반 한때 8940선 중반과 8950선 부근까지 올라 기존 고점을 넘어서는 흐름을 나타냈다. 최근 5거래일 연속 상승세도 이어졌다. 지수는 6월 12일 8123.62에서 15일 8545.98, 16일 8726.60, 17일 8864.24를 거쳐 이날 8951.41까지 높아졌다.지수 상승은 반도체주가 주도했다. 시가총액 상위 종목 가운데 SK하이닉스(000660)가 261만 4000원으로 9만 3000원(3.69%) 오르며 강한 상승세를 보였고, 삼성전자(005930)도 35만 250원으로 3750원(1.08%) 상승했다. SK스퀘어(402340)는 3.13%, 삼성생명(032830)은 2.57%, HD현대중공업(329180)은 1.41% 올랐다. 반면 현대차(005380)는 1.46%, LG에너지솔루션(373220)은 1.80%, 삼성물산(028260)은 2.65%, 삼성전기(009150)는 0.69% 내렸다.수급별로는 개인이 4634억원 순매수했고 기관도 340억원 순매수를 나타냈다. 외국인은 4598억원 순매도였다. 프로그램 매매는 차익거래 263억원 매도 우위, 비차익거래 3498억원 매도 우위로 전체 3761억원 순매도를 기록했다.시장 전반에서는 상승 종목보다 하락 종목 수가 더 많았다. 유가증권시장에서 상승 종목은 171개, 보합은 57개였고 하락 종목은 663개였다. 지수는 오르고 있지만 대형주 중심의 상승 영향이 크게 반영된 셈이다.개별 종목 중에서는 한신기계가 24.23% 급등했고 가온전선 19.94%, 효성화학 16.02%, 대원전선우 14.08%, 삼화전자 12.15%로 높은 상승률을 보였다. 반면 두산퓨얼셀은 8.76% 내렸고 화신 6.01%, 마니커 6.00%, 부국철강 5.70%, 진양화학 5.50% 하락했다.간밤 미국 증시는 일제히 내렸다. 다우존스30 산업평균지수는 507.12포인트(0.98%) 하락한 5만 1492.55, 스탠더드앤드푸어스(S＆P)500지수는 91.25포인트(1.21%) 내린 7420.10, 나스닥지수는 354.68포인트(1.34%) 하락한 2만 6021.66으로 마감했다. 다만 필라델피아 반도체지수는 1.38% 상승 마감해 국내 반도체주 투자심리를 지지했다. 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일보다 11.6원 오른 1525.00원에 출발했다.시장에서는 미국 증시 조정과 환율 부담에도 반도체 중심의 대형주 강세가 유가증권시장 상승세를 이끌고 있는 것으로 풀이된다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]