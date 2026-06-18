금, 지금 살까 말까

‘고점 대비 -20%’ 금 투자 전략

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이지훈 기자

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세줄 요약 금값이 중동 전쟁 속 20만원선을 밑돌았다가 종전 합의 뒤 반등했다. 하지만 증권가는 하락 원인을 전쟁보다 금리와 달러 강세에서 찾고 있다. 단기 변동성은 이어지겠지만, 3~4분기 이후 반등 가능성과 저가 매수 전략은 유효하다는 분석이다. 금값, 전쟁 속 20만원선 붕괴 뒤 반등

하락 원인, 전쟁보다 금리·달러 강세

중장기 저가 매수와 반등 전망 제시

2026-06-18 B4면

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안전자산의 대명사인 금이 투자자들을 혼란에 빠뜨리고 있다. 중동 전쟁이 한창이던 지난 11일 장중 20만원선이 무너졌지만, 정작 미국과 이란이 종전 합의에 이른 뒤에는 가격이 반등했기 때문이다. 전쟁이 나면 오르고 전쟁이 끝나면 내린다는 기존 공식이 통하지 않으면서 투자자들 사이에서는 “지금이 저가 매수 기회인가, 추가 하락의 시작인가”를 둘러싼 고민이 커지고 있다.17일 한국거래소 금시장에 따르면 금 현물 가격은 지난 15일 1g당 20만 8820원에 거래를 마쳤다. 전 거래일 대비 4820원(2.36%) 오른 수준이다. 금값은 지난 11일 장중 19만 6780원까지 밀리며 지난해 12월 이후 처음으로 20만원선을 내줬으나 이후 반등했다. 국제 금값도 비슷한 흐름을 보였다. 뉴욕상품거래소(COMEX) 금 선물 8월물 가격은 이달 초 온스당 4500달러선을 웃돌았지만 11일 4114달러까지 하락한 뒤 15일 4351.6달러로 반등했다.불과 반년 전만 해도 분위기는 정반대였다. 국내 금값은 지난 1월 29일 장중·종가 기준 26만 9810원까지 치솟으며 사상 최고 수준을 기록했고, 이후에도 2~3월 대체로 24만~25만원대를 웃돌며 이른바 ‘금값이 금값하는 시대’를 연출했다. 하지만 최근 조정으로 고점 대비 하락률은 20%를 넘어섰다. 특히 지난 2월 말 미국·이스라엘과 이란 간 군사적 충돌이 본격화됐다는 점을 고려하면 이례적인 흐름이다. 통상 지정학적 리스크 확대는 금값 상승 요인으로 꼽히지만, 이번에는 오히려 반대 결과가 나타났기 때문이다.증권가에서는 최근 금값 하락의 원인을 전쟁보다 금리에서 찾고 있다. 권지우 한화투자증권 연구원은 “금·은의 최근 조정은 강세장 종료가 아니라, 금리와 달러가 단기 상단을 누르는 구간으로 보는 게 적절하다”고 해석했다. 오재영 KB증권 연구원도 “지정학적 리스크 고조에도, 국제 유가가 상승하면서 미 연준의 금리 인하 기대가 후퇴하고 글로벌 유동성이 반도체 주식 등 일부 자산으로 쏠리면서 금으로 투자도 위축됐다”고 짚었다.중동 갈등으로 국제유가가 급등하면서 인플레이션 우려가 재부각됐고, 이는 주요국 중앙은행의 긴축 우려를 자극했다는 분석이다. 금은 이자를 지급하지 않는 자산인 만큼 금리와 달러 가치가 오를수록 상대적인 투자 매력이 떨어진다.실제 투자 열기도 눈에 띄게 식었다. 한국거래소에 따르면 KRX 금시장의 일평균 거래대금은 올해 1월 말 금값 급등 당시 5000억~6000억원대를 기록하기도 했다. 지난 1월 30일에도 거래대금은 6000억원을 웃돌았다. 반면 최근에는 1000억원을 밑도는 날이 이어지고 있다. 금값 상승 기대가 약해지면서 단기 투자 수요도 크게 줄어든 것으로 풀이된다.다만 종전 합의 자체가 금값 반등의 계기가 되기는 어렵다. 전쟁 리스크가 완화되더라도 미국 연방준비제도(Fed)의 금리 경로가 당장 바뀌는 것은 아니기 때문이다. 단기 변동성이 이어지되 중장기 전망은 여전히 긍정적이라는 의견에 전문가들은 무게를 뒀다.박주란 삼성증권 연구원은 “해협이 정상화된 이후에도 미국 노동시장 호조세로 연준의 금리 동결 기간이 길어질 가능성이 높다”며 “남은 2~3분기 금 가격 전망치를 온스당 4000~4700달러로 하향 조정하지만 연간 목표가는 5000달러를 유지한다”고 밝혔다. 온스당 4000~4300달러에서 저가 매수하는 전략이 유효하다는 분석이다. 오 연구원 역시 “유가와 함께 달러·금리가 상승하면서 금 가격이 당분간 쉬어갈 가능성이 높다”면서도 “미·이란 전쟁이 종결된 뒤 3~4분기 내 금 가격 반등이 시작될 것”이라고 전망했다.