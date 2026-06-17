스페이스X 믿는 서학개미, 상장 당일 1.2조원 쓸어 담았다

순매수 2위 종목보다 30배나 많아

美 주식 보유 순위 단숨에 30위권

한국 증시 ‘버핏지수’도 세계 최고

과열 논란 확산… 당국, 긴급 점검

이미지 확대 스페이스X 로고와 일론 머스크의 모습.

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세줄 요약 서학개미가 스페이스X 상장 첫날 해외 단일 종목으로는 이례적인 1조2154억원을 순매수했다. 이는 다른 상위 종목들을 압도하는 규모였고, 스페이스X는 상장 하루 만에 서학개미 보유 미국 주식 상위권에 올랐다. 국내 증시는 버핏지수가 G20 최고 수준으로 올라 과열 논란이 커졌다. 스페이스X 상장 첫날 서학개미 1조원대 순매수

2위 종목과 큰 격차, 상위 49개 합계도 상회

국내 증시 버핏지수 G20 최고 수준, 과열 우려

2026-06-18 B2면

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서학개미(개인 투자자)들이 우주기업 스페이스X 상장 첫날 하루 동안 1조원 넘게 쓸어 담은 것으로 나타났다. 미국 상장 주식과 상장지수펀드(ETF)를 통틀어 가장 많은 순매수 규모로, 2위 종목과 비교해도 압도적인 수준이었다. 반면 국내 증시도 상승세를 이어가면서 한국의 ‘버핏지수’는 주요 20개국(G20) 가운데 최고 수준까지 치솟았다.17일 한국예탁결제원 증권정보포털(SEIBro)에 따르면 스페이스X 상장 당일인 지난 12일(현지 시간) 국내 개인 투자자의 스페이스X 순매수 결제 규모는 7억 9593만 달러(약 1조2154억원)로 집계됐다. 8억3462만 달러(약 1조2745억원)를 사들이고 3869만달러(약 591억원)를 판 결과다.국내 투자자가 해외 단일 종목을 하루 1조원 넘게 사들인 것은 이례적이다. 같은 날 서학개미가 두 번째로 많이 산 종목은 나스닥100 지수 수익률을 3배로 따라가는 ‘프로셰어즈 울트라프로 QQQ ETF’였지만, 이 종목 순매수 규모는 2752만 달러에 그쳤다. 스페이스X의 30 분의 1 수준이다.특히 스페이스X 순매수 규모는 당일 순매수 상위 2~50위 종목 49개의 순매수 금액을 모두 합한 규모(4억 8895만 달러)보다도 많았다. 이에 따라 스페이스X는 상장 하루 만에 서학개미 보유 미국 주식 상위 30위권에 진입했다.대규모 매수는 성장성에 대한 기대감이 반영된 결과로 풀이된다. 스페이스X는 상장 첫날 19.23% 급등해 시가총액 6위에 올랐고, 다음 날에도 19.6% 상승했다. 이에 따라 서학개미의 이틀간 순매수 규모는 2조원을 넘어설 것으로 추정된다.해외 성장주로 자금이 몰리는 가운데 국내 증시 역시 과열 논란이 커지고 있다. 국제통화기금(IMF)의 올해 국내총생산(GDP) 전망치와 글로벌 금융기관 CEIC, 각국 거래소 시가총액 자료를 바탕으로 5월 말 기준 버핏지수를 추산한 결과 한국은 259.4%로 집계됐다. 버핏지수는 한 국가의 주식시장 시가총액을 명목 GDP로 나눈 값으로, 100%를 초과할 경우 증시가 과대 평가됐다고 본다.남아프리카공화국(318.8%)을 제외하면 G20 국가 가운데 가장 높은 수준이다. 한국의 버핏지수는 최근 사상 최고치를 경신 중인 미국(233.6%)보다 높았고 일본(197.4%)도 크게 웃돌았다. 남아공의 경우 미국 증시 이중상장 기업 비중이 높아 시가총액이 과대 산정된다는 점을 고려하면 사실상 한국 증시 고평가 정도가 가장 심하다는 해석이 나온다. 금융감독원은 이런 시장의 우려를 의식해 이날 긴급 시장전문가 간담회를 열었다.