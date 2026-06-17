[서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選

세줄 요약 17일 장 마감 직후 네이버 금융 검색 상위는 SK하이닉스와 삼성전자가 이끌었다. 반도체 대형주가 강세를 보였고, 조선과 바이오 일부 종목도 급등하며 관심을 모았다. 반면 건설주와 일부 장비주는 약세가 두드러졌다. SK하이닉스·삼성전자 검색 집중, 반도체 강세

조선·방산·바이오 일부 급등, 종목별 차별화

건설주 약세 두드러지며 상위 검색 종목 혼조

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17일 장 마감 직후 네이버 금융 검색 상위 종목에서는 반도체 대형주와 개별 급등주에 투자자 관심이 집중됐다. 검색 비율 1위는 SK하이닉스(000660)로 21.95%를 기록했고, 삼성전자(005930)가 17.78%로 뒤를 이었다. 상위 검색 종목 전반에서는 반도체와 전자, 조선, 바이오 종목이 강세를 보인 반면 건설과 일부 장비주는 약세가 두드러졌다.가장 눈에 띈 종목은 SK하이닉스다. SK하이닉스는 전일 대비 13만 9000원 오른 252만 1000원에 거래를 마치며 5.84% 상승했다. 장중 252만 3000원까지 올라 신고가 수준 흐름을 이어갔고, 거래량은 374만 9270주를 기록했다. 검색 비율과 주가 상승폭이 동시에 두드러지며 이날 시장 관심을 주도했다.삼성전자도 1.02% 오른 34만 6500원에 마감하며 견조한 흐름을 보였다. 거래량은 1794만 5020주로 검색 상위 종목 가운데 가장 활발한 수준이었다. 삼성전자우(005935) 역시 1.12% 상승한 22만 6500원으로 장을 마감해 대형 반도체주 전반에 대한 매수세가 이어진 모습이다.반도체 중소형주와 장비주에서는 종목별 차별화가 뚜렷했다. 제주반도체(080220)는 10.18% 오른 11만 1500원, 알테오젠(196170)은 5.82% 오른 37만 3000원, 디앤디파마텍(347850)은 18.01% 급등한 10만 8100원에 마감했다. 반면 한미반도체(042700)는 2.74% 내린 31만 9500원, HPSP(403870)는 5.28% 하락한 6만 2800원, 주성엔지니어링(036930)은 2.87% 내린 22만원으로 거래를 끝냈다.조선과 방산 연관 종목도 강세를 나타냈다. 한화오션(042660)은 3.02% 오른 13만 3100원, 삼성중공업(010140)도 3.02% 상승한 2만 8950원에 마감했다. SK스퀘어(402340)는 6.33% 오른 159만 6000원으로 검색 상위 10위권 종목 가운데 상승률이 높았다.반면 건설주는 부진했다. 대우건설(047040)은 9.65% 급락한 2만 4800원으로 마감하며 검색 상위 종목 가운데 가장 큰 낙폭을 기록했다. 삼성E＆A(028050)도 7.41% 내린 5만 2500원으로 약세를 보였다. 현대차(005380)는 3.44% 하락한 61만 8000원에 거래를 마쳤고, 삼성전기(009150)와 두산에너빌리티(034020)도 각각 0.78%, 0.10% 내렸다.이날 검색 상위 종목 흐름은 반도체 대형주에 대한 기대와 개별 종목 장세가 동시에 전개된 것으로 요약된다. 특히 SK하이닉스와 삼성전자에 검색 수요가 집중되면서 투자자 관심 축이 다시 반도체로 향하는 모습이 확인됐다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]