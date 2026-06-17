[서울데이터랩]코스닥 시총 상위주 혼조…바이오 강세 속 반도체·2차전지 엇갈려

세줄 요약 코스닥 시총 상위주가 업종별 온도 차 속에 혼조세를 보였다. 알테오젠, 에이비엘바이오, 디앤디파마텍 등 바이오주는 강세였고, HPSP와 주성엔지니어링 등 반도체주는 차익실현에 흔들렸다. 2차전지와 일부 기술주는 보합권에서 엇갈렸다. 코스닥 시총 상위주, 업종별 혼조세 전개

바이오 대형주 강세, 반도체·2차전지 엇갈림

거래는 HPSP·디앤디파마텍에 집중

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17일 오후 12시 25분 기준 코스닥 시가총액 상위 종목들은 업종별로 온도 차를 보이며 혼조세를 나타내고 있다. 바이오 대형주와 일부 성장주에 매수세가 유입되는 반면 반도체 장비와 일부 기술주는 차익실현 매물이 출회되는 모습이다.시가총액 상위 1위 알테오젠(196170)은 36만 6000원으로 전일 대비 3.83% 오르며 비교적 견조한 흐름을 보이고 있다. 에코프로비엠(247540)은 17만 9700원으로 0.11% 상승에 그쳤고, 에코프로(086520)는 12만 2600원으로 보합권에 머물렀다. 레인보우로보틱스(277810)는 62만 4000원으로 1.30% 상승했다.반도체 관련 종목은 등락이 엇갈렸다. 주성엔지니어링(036930)은 22만 2500원으로 1.77% 하락했고, 원익IPS(240810)는 15만 7900원으로 1.15% 올랐다. 이오테크닉스(039030)는 49만 5000원으로 보합을 기록했으며, HPSP(403870)는 6만 3600원으로 4.07% 내렸다. 반면 피에스케이(319660)는 16만 2200원으로 0.06% 상승했고, 심텍(222800)도 12만 6800원으로 0.16% 강보합세를 나타냈다.바이오주는 상대적으로 강한 흐름이 두드러졌다. 코오롱티슈진(950160)은 11만 3900원으로 8.37% 급등했고, HLB(028300)는 4만 9300원으로 1.96% 상승했다. 삼천당제약(000250)은 27만 5500원으로 3.96% 올랐고, 에이비엘바이오(298380)는 11만 1900원으로 13.37% 급등했다. 펩트론(087010)은 24만 4500원으로 5.16%, 리가켐바이오(141080)는 14만 8200원으로 6.08% 각각 상승했다. 디앤디파마텍(347850)도 10만 9100원으로 19.10% 치솟으며 상위 종목 가운데 가장 강한 탄력을 보였다.기타 시총 상위 종목 가운데 리노공업(058470)은 9만 4600원으로 0.11% 하락했고, 파두(440110)는 10만 3400원으로 2.48% 상승했다. 로보티즈(108490)는 31만 3500원으로 0.16% 내리며 숨 고르기 양상을 보였다.거래량 측면에서는 HPSP가 704만 4447주로 가장 활발했고, 디앤디파마텍 268만 4169주, 원익IPS 187만 3769주, 주성엔지니어링 158만 3727주 순으로 매매가 몰렸다. 시총 상위주 전반에서는 바이오 업종의 상승 탄력이 지수 하단을 받치는 가운데, 반도체와 2차전지 대표주들은 종목별 차별화 장세를 이어가는 분위기다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]