[서울데이터랩]코스피, 개장 초반 8665.31로 약세…외국인·기관 동반 순매도

세줄 요약 코스피가 17일 하락 출발한 뒤 낙폭을 일부 줄였지만 오전 9시 10분 기준 8665.31로 약세를 이어갔다. 외국인과 기관이 동반 순매도하고, 삼성전자·현대차 등 시총 상위주도 대체로 내리며 지수 상단을 제한했다. 코스피 개장 초반 8665.31로 약세 출발

외국인·기관 순매도, 개인만 순매수 우위

삼성전자·현대차 등 시총 상위주 하락

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코스피가 6월 17일 하락 출발한 뒤 장 초반 낙폭을 일부 줄였지만 약세 흐름을 이어가고 있다.17일 오전 9시 10분 기준 한국거래소에 따르면 코스피는 전 거래일 8726.60보다 61.29포인트(0.70%) 내린 8665.31을 나타내고 있다. 지수는 8622.13에 출발해 장중 8677.59까지 올랐고 8620.07까지 밀렸다. 개장가는 전 거래일보다 104.47포인트(1.20%) 낮은 수준이었다.수급별로는 개인이 4038억원 순매수하고 있지만 외국인이 3171억원, 기관이 967억원 순매도하면서 지수 상단을 제한하고 있다. 프로그램 매매는 차익거래가 70억원 매수 우위를 보였지만 비차익거래가 3370억원 매도 우위를 기록해 전체적으로 3300억원 순매도를 나타냈다.시장 전반도 하락 종목이 우세하다. 유가증권시장에서는 상승 298종목, 보합 53종목, 하락 538종목으로 집계됐고 상한가 종목은 2개였다.시가총액 상위 종목은 대체로 약세다. 삼성전자(005930)는 33만 3000원으로 2.92% 내렸고 현대차(005380)는 3.12%, 삼성물산(028260)은 2.82%, 삼성전자우(005935)는 1.79%, 삼성전기(009150)는 1.61% 각각 하락했다. SK하이닉스(000660)와 LG에너지솔루션(373220)도 각각 0.21%, 0.49% 밀렸다. 반면 SK스퀘어(402340)는 6.20% 급등했고 HD현대중공업(329180)은 2.87%, 삼성생명(032830)은 1.86% 올랐다.장 초반 강세 종목에는 철강주가 다수 포진했다. 하이스틸과 아주스틸이 나란히 가격제한폭까지 올랐고 넥스틸, 문배철강도 20% 넘는 상승률을 기록했다. 티웨이홀딩스 역시 20.00% 상승했다. 반면 한양증권우와 한양증권이 두 자릿수 하락률을 보였고 씨에스윈드, SK이터닉스, SK오션플랜트도 큰 폭으로 밀렸다.최근 코스피는 6월 11일부터 16일까지 4거래일 연속 상승한 뒤 이날 숨 고르기에 들어간 모습이다. 직전 거래일 종가 8726.60은 52주 최고치 8933.62에 근접한 수준이었지만, 이날은 차익 실현 매물과 함께 개장 직후 약세로 방향을 잡았다. 같은 시각 코스닥은 상승 출발했고 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 1512.40원에 개장해 오름세를 보였다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]