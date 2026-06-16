[서울데이터랩]코스닥 시총 상위주 장중 약세 우위…알테오젠 선방, HPSP 16% 급락

세줄 요약
- 코스닥 시총 상위주 전반 약세 흐름
- 알테오젠 선방, HPSP 16% 급락
- 로봇·반도체 장비주 낙폭 확대
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16일 오후 12시 25분 기준 코스닥 시가총액 상위 종목들은 전반적으로 약세 흐름을 보이고 있다. 시가총액 1위 알테오젠(196170)은 35만 2000원으로 전일 대비 3000원(0.86%) 상승하며 비교적 견조한 흐름을 나타냈다. 반면 2차전지 대표주인 에코프로비엠(247540)은 18만 3200원으로 1.77%, 에코프로(086520)는 12만 2900원으로 0.89% 각각 하락했다.
로봇과 반도체 장비주를 중심으로 낙폭이 확대되는 모습도 나타났다. 레인보우로보틱스(277810)는 63만 8000원으로 3.33% 내렸고, 주성엔지니어링(036930)은 22만 4500원으로 0.22% 하락했다. 원익IPS(240810)는 15만 9500원으로 8.60% 급락했으며, 이오테크닉스(039030)도 49만 8500원으로 6.12% 밀렸다. HPSP(403870)는 7만원으로 16.17% 급락해 시총 상위 종목 가운데 가장 큰 낙폭을 기록했다. 거래량은 707만 1151주로 상위 종목 중 가장 활발했다.
바이오주 내에서는 종목별 차별화가 뚜렷했다. 코오롱티슈진(950160)은 10만 4000원으로 0.76% 하락했고, 삼천당제약(000250)은 26만 4500원으로 0.56% 내렸다. HLB(028300)는 4만 3400원으로 4.62% 하락한 반면, 에이비엘바이오(298380)는 9만 8000원으로 2.19% 상승했고 리가켐바이오(141080)는 13만 8900원으로 4.59% 올라 상승폭이 두드러졌다. 펩트론(087010)은 23만원으로 0.65% 약세를 보였다.
기술주와 부품주도 대체로 부진했다. 리노공업(058470)은 9만 4900원으로 1.96% 하락했고, 파두(440110)는 10만 3900원으로 0.87% 상승하며 선방했다. 심텍(222800)은 12만 9400원으로 3.50%, 피에스케이(319660)는 16만 2900원으로 1.69%, 로보티즈(108490)는 31만 4500원으로 5.27%, 서진시스템(178320)은 7만 2000원으로 7.93% 각각 하락했다.
외국인 지분율 측면에서는 HPSP가 32.07%로 가장 높았고, 리노공업 28.33%, 피에스케이 25.29%, 파두 25.15%, 이오테크닉스 24.44% 등이 뒤를 이었다. 시장 전반적으로는 상승 종목보다 하락 종목이 많아 코스닥 대형주 투자심리가 다소 위축된 장중 흐름으로 해석된다.
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