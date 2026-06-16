[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

세줄 요약 16일 오전 개장 직후 네이버 금융 검색 상위에는 삼성전자, SK하이닉스, NAVER가 올랐다. 화신은 29.96% 급등해 상한가를 기록했고, 삼화콘덴서와 LG이노텍도 강세를 보였다. 반면 현대차, LG전자, 삼성SDI 등은 약세였다. 삼성전자·SK하이닉스·NAVER 검색 상위

화신 상한가, 삼화콘덴서·LG이노텍 강세

현대차·LG전자·삼성SDI 등 약세

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16일 오전 9시 05분 기준 네이버 금융 검색 상위 종목에서는 대형 반도체주와 플랫폼주 중심의 강세가 두드러졌다. 검색 비율 18.09%로 1위에 오른 삼성전자(005930)는 34만 3500원으로 전일 대비 1.93% 상승했고, SK하이닉스(000660)는 237만 9000원으로 3.98% 올라 상위권 관심을 모았다. NAVER(035420)도 26만 1000원으로 5.24% 뛰며 주요 검색 종목 가운데 상대적으로 강한 주가 흐름을 나타냈다.상승폭 기준으로는 화신(010690)이 가장 두드러졌다. 화신은 1만 4010원으로 전일 대비 29.96% 급등하며 상한가를 기록했다. 삼화콘덴서(001820)는 14만 9300원으로 6.19% 상승했고, LG이노텍(011070)은 125만 4000원으로 3.72%, 두산에너빌리티(034020)는 10만 2400원으로 2.61%, LS ELECTRIC(010120)은 26만 1500원으로 1.55% 올랐다. 한미반도체(042700)와 삼성E＆A(028050), 미래에셋증권(006800), 한화오션(042660)도 나란히 강보합권에서 거래됐다.반면 일부 시가총액 상위 종목은 약세를 보였다. 현대차(005380)는 63만 8000원으로 1.39% 하락했고, LG전자(066570)는 23만 7500원으로 2.46% 내렸다. 삼성SDI(006400)는 54만 9000원으로 0.72% 밀렸고, 삼성중공업(010140)은 2만 8200원으로 1.57% 하락했다. LG씨엔에스(064400)와 에코프로(086520), 현대모비스(012330)도 장 초반 하락권에 머물렀다.종목별 변동성도 비교적 크게 나타났다. 삼성전기(009150)는 현재가 200만 2000원으로 0.15% 상승에 그쳤지만 장중 저가 197만 원, 고가 205만 9000원 사이에서 움직였다. LG이노텍 역시 시가 129만 원 대비 현재가가 125만 4000원으로 낮아졌지만 여전히 전일 대비 상승세를 유지했다. SK하이닉스는 장중 240만 원까지 오르며 투자 심리를 자극했다.검색 상위 종목 흐름을 보면 반도체와 전기전자, 인터넷 관련 종목으로 자금과 관심이 집중되는 모습이다. 다만 자동차와 2차전지 일부 종목은 차익 실현성 매물이 출회되며 종목별 차별화가 이어지고 있다. 개장 초반 시장은 검색 관심도와 실제 주가 흐름이 맞물리며 개별 이슈에 따라 등락이 빠르게 전개되는 양상이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]