“230만닉스에 물린 줄, 간신히 탈출” 1조 9000억 팔아치운 개미들 [내가샀다]

종전 공식화에 코스피 5%대 급등

‘33만전자’·‘230만닉스’ 회복

“스페이스X 상장 후 외국인들 대형주 비중 확대”

이미지 확대 종전 합의에 급등 출발한 코스피 코스피가 미·이란 전쟁 종전합 의에 힘입어 상승 출발한 15일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피, 코스닥 지수가 표시되고 있다. 2026.6.15 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 종전 합의에 급등 출발한 코스피 코스피가 미·이란 전쟁 종전합 의에 힘입어 상승 출발한 15일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피, 코스닥 지수가 표시되고 있다. 2026.6.15 연합뉴스

세줄 요약 미국과 이란의 종전 공식화로 코스피가 5% 넘게 오르자 개인 투자자들이 지난주 유가증권시장에서 1조9000억원을 순매도했다. 삼성전자와 SK하이닉스가 전고점 회복 흐름을 보이자 불확실성을 덜려는 차익 실현이 이어졌고, 외국인과 기관은 순매수로 돌아섰다. 코스피 5%대 급등, 개인 1조9000억 순매도

삼성전자·SK하이닉스 전고점 회복 흐름

외국인·기관 순매수, 차익 실현 확대

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미국과 이란이 종전을 공식화하며 코스피가 5%대 급등하자 개인 투자자들이 2조원 가까이 팔아치우고 있다. 지난 ‘현기증 장세’ 동안 출렁였던 삼성전자와 SK하이닉스 등이 나란히 전고점을 향해가자 차익을 실현하며 불확실성을 덜어내려는 모양새다.15일 한국거래소에 따르면 코스피는 이날 오후 1시 40분 전 거래일 대비 5.45% 오른 8566.49를 가리키고 있다.4.95% 상승 출발한 지수는 한때 5.91%까지 상승폭을 키워 8603.48까지 오르기도 했다.최근 ‘브로드컴 쇼크’와 중동의 지정학적 불안, 미 연방준비제도(Fed)의 금리 인상 가능성 등에 급등과 급락을 거듭했던 증시가 모처럼 반등하자 개인들은 ‘팔자’에 나섰다.지난주 개인 투자자들은 현재까지 유가증권시장에서 1조 9000억원어치를 순매도했다. 반면 외국인은 7000억원, 기관 투자자는 1조 2000억원 어치 순매수하고 있다.지난 1일을 전후해 신고가를 기록한 뒤 지난주 급락했던 코스피 주요 종목들은 재차 전고점을 향해 상승 폭을 키워가고 있다.삼성전자는 장중 6% 넘게 급등하며 ‘34만전자’를 회복했고, SK하이닉스는 8% 올라 230만원을 넘어섰다.앞서 삼성전자는 지난 2일 36만 500원을 기록한 뒤 종가 기준 29만원대까지 밀려난 바 있다. SK하이닉스는 지난 1일 236만 3000원의 신고가를 쓴 뒤 190만원대까지 내려앉기도 했다.NH투자증권이 자사를 이용하는 투자자들의 데이터를 분석한 ‘NH데이터’에 따르면 삼성전자가 29만 9000원, SK하이닉스가 210만 1000원에 마감한 지난 11일 기준 손실 투자자 비율은 18%에 달했다.‘30만전자’, ‘230만닉스’에 도달하자 뒤늦게 ‘삼전닉스’ 랠리에 뛰어들었다 손실 구간에 진입한 것인데, 코스피가 반등하면서 이들 대부분이 수익을 보게 된 것이다.지난달 말 210만원을 돌파했다 꺾인 뒤 ‘W’ 곡선을 그리며 출렁였던 삼성전기는 모처럼 14% 넘게 반등하며 190만원을 회복했다.이재원 유안타증권 연구원은 “전쟁 리스크가 해소되며 국제유가가 배럴당 80달러선으로 급락하고 미국 10년물 국채금리도 4.4% 초반으로 하락했다”면서 “연준의 연내 금리 동결 확률도 반등한데다 원·달러 환율 변동성이 완화되면서 외국인들이 복귀하고 있다”고 설명했다.이어 “스페이스 X의 상장 이벤트가 끝난 뒤 외국인들이 그간 비중을 축소했던 대형주 위주로 순매수하며 시장의 상승을 견인하고 있다”면서 “7월 초 삼성전자의 잠정 실적 발표로 시작될 2분기 실적 장세에 대한 기대감이 유효하다”고 내다봤다.