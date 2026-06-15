“내 머리카락도 상한가 가보자” ‘탈모 건보’ 논의에 29.96%↑[나만없어]

정부 ‘탈모 치료’ 건보 적용 추진

TS트릴리온·현대약품 등 상한가

이미지 확대 탈모 자료사진. 사진은 기사 내용과 직접 관련 없음. 아이클릭아트 닫기 이미지 확대 보기 탈모 자료사진. 사진은 기사 내용과 직접 관련 없음. 아이클릭아트

이미지 확대 이재명 대통령이 2022년 제20대 대선 당시 더불어민주당 대선 후보로 나서면서 탈모 관련 공약을 내걸었다. 닫기 이미지 확대 보기 이재명 대통령이 2022년 제20대 대선 당시 더불어민주당 대선 후보로 나서면서 탈모 관련 공약을 내걸었다.

세줄 요약 정부가 하반기부터 탈모 치료의 건강보험 적용 확대를 추진하겠다고 밝히자 관련 종목이 급등했다. TS트릴리온은 29.96% 뛰었고 현대약품, 위더스제약, 프롬바이오도 상한가 수준까지 올랐다. 청년층 우선 적용과 국민 의견 수렴도 검토 중이다. 탈모 치료 건보 적용 추진 소식에 관련주 급등

TS트릴리온·현대약품 등 상한가 근접 강세

정부, 청년층 우선 적용과 의견 수렴 검토

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정부가 탈모 치료에 대해 건강보험 적용을 추진할 계획임을 밝히자 이른바 ‘탈모주’들이 상한가를 기록하는 등 급등하고 있다.15일 코스닥 시장에서 TS트릴리온은 개장과 동시에 29.96% 급등한 1206원까지 치솟았다.탈모 케어 샴푸인 ‘TS샴푸’를 생산하는 TS트릴리온은 주당 300~400원선에 머물러왔으며, 주식 병합을 한 뒤 지난 7일 거래가 재개됐으나 이달 들어 900원대로 내려앉으며 ‘동전주’ 신세를 면치 못했다.주가가 지지부진한 TS트릴리온은 이재명 대통령의 ‘탈모 공약’이 언급될 때마다 반짝 솟아오르고 있다.2022년 제20대 대선 당시 더불어민주당 후보였던 이 대통령이 ‘탈모 건보 확대’를 공약으로 언급하자 상한가를 기록했고, 지난해 12월 이 대통령이 탈모 치료에 대한 건강보험 적용 확대를 주문하자 재차 상한가를 기록했다.또다른 ‘탈모주’인 현대약품도 유가증권시장에서 29.84% 급등한 7440원에 거래되고 있다.위더스제약도 코스닥시장에서 장 초반 29.88%까지 급등했으며, 오전 11시 20분 상승 폭을 일부 반납해 25%대 상승을 이어가고 있다.프롬바이오도 장 초반 29.95% 급등했으며, 이노진도 한때 17%대까지 올랐다.한편 정부는 이 대통령이 ‘생존의 문제’라며 여러 차례 강조한 탈모 치료에 대해 건보 적용을 확대하는 방안을 하반기부터 추진할 방침이다.정은경 보건복지부 장관은 지난 11일 서울 종로구의 한 식당에서 열린 기자간담회에서 “탈모 치료에 건강보험을 적용하면 어떤 방식으로 어느 정도 재정이 들어갈지 실무적 검토를 진행했다”면서 “하반기에 국민 의견 수렴을 거쳐 적용을 추진할 계획”이라고 밝혔다.현재 자가면역질환인 ‘원형 탈모’나 지루 피부염으로 인한 질병성 탈모에는 건강보험 적용이 되지만, 유전·노화에 따른 탈모는 비급여로 분류된다.정부는 탈모가 연애와 취업에 영향을 미치는 현실을 고려해 20~34세 청년층을 대상으로 우선 적용하는 방안을 검토 중인 것으로 전해졌다.앞서 국민건강보험공단이 1000명을 대상으로 조사한 결과 긍정적인 응답이 나왔다. 이를 토대로 정부는 다음달 4일 행정안전부의 ‘모두의 토론회’ 첫 번째 주제로 탈모 급여화를 다룰 예정이다.