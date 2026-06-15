[속보] 미·이란 종전 합의에 코스피 4%대 급등…매수 사이드카

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[속보] 미·이란 종전 합의에 코스피 4%대 급등…매수 사이드카

이승연 기자
이승연 기자
입력 2026-06-15 09:06
수정 2026-06-15 09:19
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코스피가 미·이란 전쟁 종전합 의에 힘입어 상승 출발한 15일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피, 코스닥 지수가 표시되고 있다. 코스피는 402.50포인트(4.95%) 오른 8,526.12, 코스닥은 전장보다 19.14포인트(1.86%) 오른 1,048.19에 장을 시작했다. 2026.6.15
코스피가 미·이란 전쟁 종전합 의에 힘입어 상승 출발한 15일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피, 코스닥 지수가 표시되고 있다. 코스피는 402.50포인트(4.95%) 오른 8,526.12, 코스닥은 전장보다 19.14포인트(1.86%) 오른 1,048.19에 장을 시작했다. 2026.6.15


코스피 지수가 15일 장중 4%대 오르며 오전 9시 6분 유가증권 시장에 프로그램 매수호가 일시 효력정지(사이드카)가 발동됐다. 이는 코스피 선물 가격이 5% 오른 뒤 1분 이상 지속될 경우 향후 5분간 코스피 시장의 프로그램 매수호가 효력을 정지하는 조치다.

이날 코스피는 전 거래일 대비 402.50포인트(4.95%) 오른 8526.12에 출발해 급등세를 이어가고 있다. 장중 한때 8548.85를 찍어 상승률 5%대를 기록했다. 지난 4일 이후 가장 높은 수치다. 이날 오전 9시 10분 현재 코스피는 전 거래일 대비 375.59포인트(4.62%) 오른 8499.21을 가리키고 있다.

이승연 기자
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