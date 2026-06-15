스페이스X ‘0주 쇼크’… ETF·펀드 투자 꼬였다

공모가 프리미엄 실종에 혼란

이미지 확대 스페이스X 임직원들이 12일(현지시간) 미국 뉴욕 나스닥 거래소에서 상장 첫날 거래 마감을 기념하며 환호하고 있다. 이날 스페이스X는 공모가 대비 19.22% 오른 160.95달러로 거래를 마쳤다. 스페이스X의 창업자인 일론 머스크는 이번 상장으로 총자산이 1조 달러를 훌쩍 넘어 세계 최초 ‘조만장자’가 됐다.

AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 스페이스X 임직원들이 12일(현지시간) 미국 뉴욕 나스닥 거래소에서 상장 첫날 거래 마감을 기념하며 환호하고 있다. 이날 스페이스X는 공모가 대비 19.22% 오른 160.95달러로 거래를 마쳤다. 스페이스X의 창업자인 일론 머스크는 이번 상장으로 총자산이 1조 달러를 훌쩍 넘어 세계 최초 ‘조만장자’가 됐다.

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세줄 요약 미래에셋증권이 스페이스X IPO 인수단에 참여했지만 공모주를 한 주도 배정받지 못해 국내 투자자 기대가 꺾였다. ETF와 펀드 편입 계획도 차질을 빚었고, 미국 IPO의 주관사 재량과 한국 패싱 우려가 함께 제기됐다. 미래에셋증권, 스페이스X 공모주 0주 배정 무산

ETF·펀드 편입 계획 차질, 투자자 불만 확산

미국 IPO 배정 재량·한국 패싱 우려 제기

2026-06-15 B1면

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미래에셋증권의 스페이스X 공모주 배정이 무산되면서 ‘사상 최대 글로벌 기업공개(IPO)’에 올라타려던 투자자들의 기대도 함께 꺾였다. 기관 청약 물량을 상장지수펀드(ETF)나 펀드에 나눠 담으려던 국내 자산운용사들의 계획에도 줄줄이 차질이 빚어졌기 때문이다.14일 금융투자업계에 따르면 미래에셋증권은 스페이스X IPO 인수단에 참여했지만 최종 공모주를 한 주도 배정받지 못했다. 미래에셋증권은 지난 13일 “청약 증거금 전액은 환불 입금했다”고 공지했다.미래에셋증권은 국내 증권사 중 유일하게 스페이스X IPO 글로벌 인수단에 이름 올리며 주목받았던 터라 더 충격이 컸다. 미래에셋증권 관계자는 “대표주관사(골드만삭스)에 배정 무산 이유를 문의했지만 아직 답을 받지 못했다”고 말했다.시장에서는 국내 공모주 시장과 달리 대표주관사가 최종 배정 권한을 쥔 미국 IPO 시장 특수성에서 이번 사태가 비롯됐다는 평가가 나온다. 크게 미국 기관투자자 수요 급증, 환율 변수, 대표주관사의 재량 등을 배정 무산 원인으로 거론한다. 우선 상장 직전 미국 기관 자금이 대거 몰리면서 물량이 미국 투자자 중심으로 재배분됐을 가능성이 있다. 외환당국이 대규모 달러 수요를 우려해 국내 기관 청약 규모를 일부 제한한 점도 변수로 꼽힌다. 다만 일본에서는 일부 판매 물량이 배정된 것으로 알려지면서 일각에서는 ‘한국 패싱’ 우려도 제기된다.이번 사태는 자산운용업계에도 영향을 미쳤다. 한국투자신탁운용은 배정받은 공모주를 ‘ACE 미국우주테크액티브 ETF’와 ‘한국투자글로벌우주기술＆방산 펀드’에 편입할 계획이었지만 무산됐고, 이후 장내 매수를 통한 편입에 나섰다.결국 국내 투자자들은 ETF와 펀드를 통한 스페이스X 공모주 간접투자 기회도 놓치게 된 셈이다. 투자자들 사이에서는 “사실상 허위 홍보 아니냐”, “스페이스X 당일 편입을 기대하고 미리 매수했는데 이제 어떻게 하느냐”는 불만이 나오고 있다. 스페이스X는 상장 첫날인 지난 12일(현지시간) 공모가(135달러) 대비 19.22% 오른 160.95달러에 거래를 마쳤다.운용업계 관계자는 “공모가로 편입했다면 상장 첫날 가격이 크게 뛰는 이른바 ‘상장 프리미엄’을 기대할 수 있었지만 결국 장내에서 높아진 가격으로 들어가게 됐다”며 “다만 장내 매수하고 난 뒤에는 스페이스X 기업 가치 변동이 관련 ETF 수익률에 반영되는 구조”라고 설명했다.국내 금융사의 글로벌 IPO 시장 내 영향력 한계를 보여준 사례라는 평가도 나온다. 김대종 세종대 경영학부 교수는 “한국 시장을 상대적으로 작은 시장으로 봤을 수 있다”며 “해외 대형 IPO에서 협상력 한계로 볼 수 있다”고 분석했다.한편 미래에셋증권은 인수단 물량 배정 취소와 별도로 자사 및 계열사 자금으로 스페이스X 공모주에 자체 투자해 물량을 일부 받은 것으로 드러났다. 금감원은 미래에셋증권이 이런 청약 취소 위험을 얼마나 인지하고 있었고, 투자자들에게 충분히 고지했는지, 이해상충 문제는 없는지 등을 살펴볼 예정이다.