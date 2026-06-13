“단타 치려다 -40%, 젠슨 형님 다시 와줘요” 속수무책 개미들 [내가샀다]

젠슨 황 방한 소식에 급등한 ‘깐부주’

상승 그래프 꺾여 수십% ‘수직 하락’

온라인엔 “손실 눈덩이, 손절할까” 하소연

증권가 “장기 성장 동력 확보” 평가

이미지 확대 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 7일 서울 잠실구장에서 열린 키움 히어로즈와 두산 베어스의 경기에 앞서 시구를 하고 있다. 2026.6.7 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 7일 서울 잠실구장에서 열린 키움 히어로즈와 두산 베어스의 경기에 앞서 시구를 하고 있다. 2026.6.7 연합뉴스

이미지 확대 젠슨 황, 최태원·구광모·이해진과 ‘삼소회동’ 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와 최태원 SK그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 이해진 네이버 의장이 5일 서울 마포구 홍대 인근 삼겹살 음식점 ‘형님 저요’에서 이른바 ‘삼소(삼겹살·소주) 회동’을 갖고 있다. 2026.6.5 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 젠슨 황, 최태원·구광모·이해진과 ‘삼소회동’ 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와 최태원 SK그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 이해진 네이버 의장이 5일 서울 마포구 홍대 인근 삼겹살 음식점 ‘형님 저요’에서 이른바 ‘삼소(삼겹살·소주) 회동’을 갖고 있다. 2026.6.5 연합뉴스

이미지 확대 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 방한 일정을 마친 뒤 9일 서울김포비즈니스항공센터를 통해 출국하기 앞서 취재진의 질문에 답하며 엄지척을 날리고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 방한 일정을 마친 뒤 9일 서울김포비즈니스항공센터를 통해 출국하기 앞서 취재진의 질문에 답하며 엄지척을 날리고 있다. 연합뉴스

세줄 요약 젠슨 황 엔비디아 CEO 방한 기대에 급등했던 LG전자, LG씨엔에스, 두산로보틱스, 네이버 등이 방한 직후 급락했다. 선반영된 기대와 브로드컴 쇼크, 금리 인상 우려가 겹치며 단타 투자자들의 손실이 커졌고, 증권가는 장기 협력 효과는 따로 봐야 한다고 했다. 젠슨 황 방한 기대에 AI 관련주 급등 후 급락

선반영·브로드컴 쇼크·금리 우려에 셀온 확산

단타 투자자 손실 호소, 장기 협력성은 유효

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

젠슨 황 엔비디아(CEO)가 한국 땅을 밟고 떠난 뒤 남은 건 일부 개미들의 ‘파란 숫자’와 눈물이다. 황 CEO의 방한 소식과 맞물려 ‘불기둥’을 뿜었던 이른바 ‘깐부주(株)’들이 정작 황 CEO의 방한 직후 수직 하락하면서, 단기 차익을 노렸던 투자자들의 손실이 눈덩이처럼 불어난 것이다.14일 한국거래소에 따르면 지난 12일 유가증권시장에서 LG전자는 22만 5500원에 마감해 지난 2일 기록한 신고가(42.5%) 대비 42.5% 하락했다.‘피지컬 인공지능(AI)’ 종목으로 주목받으며 급등해온 LG전자는 황 CEO의 방한 소식에 2거래일 연속 상한가라는 진기록을 세운 LG전자는 정작 황 CEO의 방한 하루 전인 4일부터 상승 곡선이 꺾인 채 급락했다.LG전자와 덩달아 급등한 LG씨엔에스도 황 CEO의 방한으로 기록한 신고가 대비 42.5% 하락한 상태며, 지주사인 LG는 35.7% 내려앉았다.황 CEO의 시구 소식에 수직 상승했던 두산로보틱스는 지난 2일 16만 6700원까지 치솟은 뒤 12일까지 총 33.7% 하락했다. 엔비디아와의 협력 소식에 뒤늦게 급등한 SK텔레콤은 17.7%, 네이버는 11.9% 하락한 상태다.지난달 말 증시 전반에 랠리가 이어지고 황 CEO의 방한 소식까지 들려오며 이들 종목은 하루만에 20%가 넘는 상승률을 기록하며 급등했다.그러나 정작 황 CEO가 한국 땅을 밟기도 전인 지난 2~3일부터 이들 종목의 상승 그래프는 꺾였다. ‘젠슨 황 효과’는 이미 상당 부분 선반영된 탓이다.이어 증시를 덮친 ‘브로드컴 쇼크’와 미 연방준비제도(Fed)의 기준금리 인상 우려에 이들 종목은 하루 에만 10~20%대 낙폭을 보이며 가파르게 하락했다. 미국과 이란의 종전 희망이 커지면서 삼성전자와 SK하이닉스는 반등에 성공했지만 이들 종목은 좀처럼 반등하지 못하고 있다.온라인 커뮤니티 등에는 이들 종목이 급등하자 섣불리 자금을 투입했다 손실을 보고 있다는 투자자들의 하소연이 이어지고 있다. 한 종목에 수천만원을 투입했다 손실이 수십%로 불어난 사례도 적잖다.한 투자자는 직장인 커뮤니티 ‘블라인드’에 자신의 계좌를 공개하며 “상한가를 찍길래 들어갔는데 수천만원 마이너스”라고 호소했다.또 다른 투자자는 “아파트 잔금 낼 돈으로 단타를 쳐보려 했는데, 그게 고점이었다”면서 “수천만원이 날아갔는데 지금 손절해야 하나”고 발을 동동 굴렀다. 실제 이들 종목에서 수십%의 손실을 보고 매도했다는 ‘인증’ 글도 이어졌다.특히 이들 종목이 장중 10여% 급등하다 돌연 급락한 사례가 적지 않은 탓에, 장중 급등할 때 거액을 투입했다 곧바로 하락을 맞이한 투자자들의 손실이 상당할 것으로 보인다.강진혁 신한투자증권 연구원은 “중동의 지정학적 불안과 연준의 금리 인상 우려 등으로 투심이 위축된 상황에서 황 CEO의 출국 이후 관련 종목들에서 ‘셀온’ 현상이 이어졌다”면서 “AI 중심 코스피 대형주 쏠림이 완화되며 백화점, 레저 등 소비재로 순환매가 유입된 것”이라고 분석했다.다만 증권가에서는 이들 기업이 엔비디아와의 협력을 통해 장기 성장 동력을 갖추게 된 만큼 주가 역시 장기적으로 봐야 한다는 분석을 내놓고 있다.하나증권은 최근 네이버의 목표주가를 40만원으로 상향 조정하고 ‘매수’ 의견을 유지했다. 이준호 하나증권 연구원은 “네이버는 엔비디아와의 글로벌 AI 팩토리 공동 구축 사업을 추진하는데, 이는 네이버의 주가 부진 요인이었던 성장성을 확보했다는 데에서 중요하다”면서 “엔비디아와의 제휴를 통한 네오클라우드 사업 진출로 글로벌향 매출 기대가 가능해짐에 따라 기업의 체질이 완전히 변화할 전망”이라고 분석했다.해외 증권사인 씨티증권은 지난 9일 LG전자의 목표주가를 기존 17만원에서 40만원으로 끌어올리며 이목을 끌었다. 씨티증권은 “사업 성장의 초점을 가전제품에서 피지컬 AI로 전환하고 있다”고 평가했다.키움증권은 LG에 대해 “단순히 자회사의 주가 상승 뿐 아니라 그룹의 신사업 역량 부각에 대한 직접적인 수혜도 기대할 수 있다”며 목표주가로 20만원을 제시했다.