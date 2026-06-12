오현규 역전골에 네이버 주가 17%↑…500만 몰려 ‘대박’ 터졌다 [나만없어]

‘치지직’ 통해 월드컵 전 경기 생중계

체코전 연속골 터지자 주가 급등

이미지 확대 12일(한국시간) 멕시코 사포판 과달라하라 스타디움에서 열린 국제축구연맹(FIFA) 2026 북중미월드컵 조별예선 A조 대한민국 대 체코 경기에서 축구대표팀 오현규가 후반 35분 역전골을 성공한 뒤 포효하고 있다.(왼쪽) 오른쪽은 이날 네이버의 주가 추이로, 오현규가 역전골을 넣은 직후인 오후 12시 40분쯤 17% 넘게 급등했다. (오른쪽 노란색 네모) 자료 : 연합뉴스·NH투자증권 닫기 이미지 확대 보기 12일(한국시간) 멕시코 사포판 과달라하라 스타디움에서 열린 국제축구연맹(FIFA) 2026 북중미월드컵 조별예선 A조 대한민국 대 체코 경기에서 축구대표팀 오현규가 후반 35분 역전골을 성공한 뒤 포효하고 있다.(왼쪽) 오른쪽은 이날 네이버의 주가 추이로, 오현규가 역전골을 넣은 직후인 오후 12시 40분쯤 17% 넘게 급등했다. (오른쪽 노란색 네모) 자료 : 연합뉴스·NH투자증권

세줄 요약 한국 축구대표팀이 체코를 2대1로 역전승하자 네이버 주가가 장중 17% 넘게 급등했다. 월드컵 온라인 독점 중계 플랫폼 치지직에 482만명이 몰리며 동시접속 기록을 새로 썼고, 하이라이트와 같이보기 방송도 인기를 끌었다. 체코전 역전승에 네이버 주가 급등

오현규 골 직후 장중 17% 넘게 상승

치지직 동시접속자 482만명 기록

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축구 국가대표팀이 국제축구연맹(FIFA) 2026 북중미월드컵 조별예선 A조 체코와의 첫 경기에서 2대1 역전승을 거둔 12일 네이버 주가가 10% 급등했다.이번 대회의 온라인·모바일 독점 중계에 나선 네이버의 플랫폼에 동시접속자가 몰린 덕인데, 특히 황인범(페예노르트)과 오현규(베식타시)의 연속 골이 터지는 순간 네이버 주가는 10% 넘게 올랐다.이날 유가증권시장에서 네이버는 전 거래일 대비 10.27% 오른 24만 7000원에 거래를 마쳤다.3.57% 상승 출발한 네이버는 이날 오전 11시(한국시간) 시작된 한국 대 체코 경기의 시작과 동시에 급등했다. 이어 전반전이 치러진 오전 11시에서 12시 사이에 잠시 주춤했다.그러다 후반 22분 황인범의 동점골과 후반 35분 오현규의 역전골이 터지자 ‘V자 반등’했다. 특히 오현규의 역전골이 터진 직후인 오후 12시 40분쯤 전 거래일 대비 17.41% 오른 26만 3000원까지 찍었다.이번 대회를 생중계하는 네이버의 온라인 스트리밍 전문 플랫폼 ‘치지직’이 월드컵 수혜를 톡톡히 누린 데 따른 것으로 풀이된다. 네이버에 따르면 한국 대 체코 경기에서 치지직의 동시 접속자 수는 482만명에 달했다.이는 지난해 11월 ‘2025 리그 오브 레전드(LoL) 월드 챔피언십’ 당시 최고 동시접속자 수(76만명)을 훌쩍 뛰어넘은 수치다. 이번 대회가 낮 시간에 열리는 탓에 집에서 TV를 볼 수 없는 축구팬들이 대거 네이버 ‘치지직’에 몰린 것으로 분석된다.이는 지난해 11월 열린 리그오브레전드(LoL·롤) 월드 챔피언십 당시 전용 중계 채널 등으로 달성한 역대 최대 동시 접속자 76만명을 크게 넘어선 수치다.네이버는 월드컵 중계권을 확보한 JTBC와 KBS의 생중계를 치지직을 통해 제공한다. 이날 체코전 경기 종료 직후에는 골 장면 등 하이라이트도 편집해 발빠르게 제공했다.인기 스트리머와 함께 중계를 보는 ‘같이보기’ 방송도 제공하는데, 이날 스트리머 한동숙의 같이보기 방송에는 36만명이 몰렸다.