[서울데이터랩]코스피 거래상위 종목 혼조…미래에셋생명 상한가, 삼성전자·SK네트웍스 약세

세줄 요약 코스피 거래상위 종목은 해운·금융·반도체주가 고르게 섞이며 혼조세를 보였다. 미래에셋생명은 상한가를 기록했고 진양화학도 강세였다. 반면 삼성전자, SK네트웍스, 후성은 약세를 나타냈다. 거래상위 종목 혼조세, 해운·금융·반도체 순환매

미래에셋생명 상한가, 진양화학 강세 두드러짐

삼성전자·SK네트웍스·후성 약세, 선별매매 지속

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11일 오후 12시 30분 기준 코스피 시장 거래상위 종목은 종목별로 등락이 엇갈리는 모습이다. 거래량 상위권에서는 해운, 금융, 반도체, 소재주 등이 고르게 이름을 올리며 장중 순환매 양상이 나타났다.가장 많은 거래량을 기록한 종목은 흥아해운(003280)으로 3575만 739주의 거래가 이뤄졌다. 주가는 1869원으로 전일 대비 0.48% 올랐다. 삼성전자(005930)는 1605만 3146주가 거래되며 거래량 상위에 올랐지만 주가는 29만 6000원으로 2.15% 내렸다. SK네트웍스(001740)는 1140만 8061주가 손바뀜하며 8.65% 하락한 1만 1830원을 기록했고, 후성(093370)도 1071만 1765주 거래 속에 3.63% 약세를 나타냈다.개별 종목 가운데서는 미래에셋생명(085620)이 두드러졌다. 미래에셋생명은 2만 9350원으로 상한가를 기록했고 거래량은 610만 6407주를 나타냈다. 진양화학(051630)도 13.90% 오른 2295원으로 강세를 보였고, 케이뱅크(279570)와 광전자(017900), 티엠씨(217590) 역시 2.00%대 상승률을 기록했다. 반면 SK이터닉스(475150)는 8.23%, 대원강업(000430)은 7.17%, 미래에셋증권(006800)은 5.66% 각각 하락하며 상대적으로 낙폭이 컸다.거래대금 기준으로는 대형 반도체주의 존재감이 컸다. SK하이닉스(000660)의 거래대금은 7조 7804억원으로 집계돼 가장 컸고, 삼성전자는 4조 7670억원으로 뒤를 이었다. SK하이닉스는 206만 4000원으로 0.78% 상승해 주가 흐름도 견조했다. 시가총액 상위 대형주 가운데서는 삼성전자와 SK하이닉스의 주가 흐름이 엇갈리면서 투자자들의 종목별 선별 매매가 이어지는 분위기다.금융주 가운데서는 제주은행(006220)이 0.31% 상승했고, 한화생명(088350)은 1.15%, SK증권(001510)은 1.85% 하락했다. 해운주에서는 흥아해운이 강보합을 나타낸 반면 대한해운(005880)은 0.99% 내렸다. 전반적으로 장중 거래상위 종목군은 일부 급등주와 대형주 중심의 거래대금 쏠림이 동시에 나타나며 혼조세를 보이고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]