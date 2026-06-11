[서울데이터랩]코스피 시총 상위주 장중 약세 우위…삼성전자 2%대 하락, SK하이닉스는 강보합

세줄 요약 코스피 시총 상위주가 장중 전반적으로 약세를 보였다. 삼성전자, 현대차, 기아, LG에너지솔루션, KB금융 등이 하락했고, SK하이닉스와 삼성물산만 제한적으로 올랐다. 오후에는 반도체 흐름과 자동차·2차전지 낙폭이 변수다. 코스피 시총 상위주 장중 약세 우위

삼성전자 2%대 하락, SK하이닉스 강보합

자동차·2차전지·금융주 동반 약세

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11일 오후 12시 30분 기준 코스피 시가총액 상위 종목들은 전반적으로 약세 흐름을 보이고 있다. 반도체와 자동차, 2차전지, 금융 등 주요 대형주 전반에 매도세가 우세한 가운데 일부 종목만 제한적인 상승세를 나타내고 있다.시가총액 1위 삼성전자(005930)는 29만 5500원으로 전일 대비 7000원(2.31%) 하락했다. 거래량은 1564만 5104주를 기록했다. 반면 SK하이닉스(000660)는 205만 2000원으로 4000원(0.20%) 오르며 대형 반도체주 가운데 상대적으로 견조한 흐름을 보였다. SK스퀘어(402340)도 118만 4000원으로 0.08% 상승했고, 삼성전자우(005935)는 19만 1700원으로 0.10% 올랐다.자동차주는 낙폭이 상대적으로 컸다. 현대차(005380)는 58만 3000원으로 3.16% 하락했고, 기아(000270)는 15만 2250원으로 4.66% 밀렸다. 현대모비스(012330)도 56만 2000원으로 1.40% 내렸다. 자동차 업종 전반의 차익실현 매물이 시총 상위주 약세를 키우는 모습이다.전기전자와 2차전지 관련주도 부진했다. 삼성전기(009150)는 174만 9000원으로 3.10% 하락했고, LG에너지솔루션(373220)은 38만 원으로 1.43% 내렸다. 삼성SDI(006400)도 48만 2500원으로 2.82% 약세를 나타냈다. 삼성바이오로직스(207940)는 128만 원으로 1.39% 하락했고, 셀트리온(068270)도 16만 3900원으로 2.03% 밀렸다.조선·방산·원전 관련 대형주도 동반 약세를 보였다. HD현대중공업(329180)은 62만 9000원으로 1.87% 하락했고, 한화에어로스페이스(012450)는 100만 3000원으로 2.72% 내렸다. 두산에너빌리티(034020)는 8만 6800원으로 4.72% 하락해 시총 상위주 가운데 낙폭이 두드러졌다.금융주 역시 약세권이다. KB금융(105560)은 14만 9800원으로 2.73% 하락했고, 신한지주(055550)는 9만 6800원으로 1.43% 내렸다. 삼성생명(032830)은 36만 5500원으로 0.68% 하락했다. 반면 삼성물산(028260)은 40만 9500원으로 0.49% 상승하며 방어적인 흐름을 나타냈다. SK(034730)는 56만 8000원으로 1.90% 하락했다.이날 장중 시가총액 상위 20개 종목 가운데 상승 종목은 SK하이닉스, SK스퀘어, 삼성전자우, 삼성물산 등 일부에 그쳤고, 나머지 대부분 종목은 하락세를 기록 중이다. 특히 외국인 비중이 높은 KB금융(79.86%), 삼성전자우(76.87%), 신한지주(61.48%), SK하이닉스(51.05%) 등의 수급 향방도 장 후반 변수로 주목된다.장중 코스피 대형주는 업종별 차별화 속에서도 전반적인 하방 압력이 우세한 모습이며, 오후 장에서는 반도체 강세 지속 여부와 자동차·2차전지주의 낙폭 축소 가능성이 시장 분위기를 좌우할 전망이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]