“하이닉스 믿고 공포에 매수, 손실 눈덩이” 개미들 울리는 레버리지 ‘음의 복리’ [내가샀다]

‘삼전닉스’ 현기증 장세에 레버리지 손실↑

SK하이닉스 1% 하락→레버리지 6% 하락도

이미지 확대 코스피, 4.52% 하락한 7730.82 마감 10일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 종가가 나오고 있다. 2026.6.10 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 코스피, 4.52% 하락한 7730.82 마감 10일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 종가가 나오고 있다. 2026.6.10 뉴스1

세줄 요약 코스피가 급등락을 반복하면서 SK하이닉스·삼성전자 단일종목 레버리지 ETF가 큰 손실을 냈다. 본주가 오르내릴수록 매일 수익률을 2배로 추종하는 구조의 음의 복리 효과가 누적돼, 단기 반등을 노린 매수자들의 손실이 더 커졌다. 코스피 급등락 속 단일종목 레버리지 ETF 손실 확대

SK하이닉스·삼성전자 음의 복리로 하락폭 커짐

전문가들, 단기 투자와 손절 기준 설정 강조

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코스피가 급등과 급락을 반복하는 ‘현기증 장세’를 이어가면서 ‘삼전닉스’ 단일종목 레버리지 상장지수펀드(ETF) 투자자들의 두려움이 커지고 있다. ‘반도체 불패’를 외치며 본주가 급락할 때마다 매수했지만, 본주가 급등과 급락을 반복하면 결국 손실이 커지는 ‘음의 복리’가 현실화된 탓이다.10일 유가증권시장에서 SK하이닉스의 일간 변동률을 2배 추종하는 ‘TIGER SK하이닉스단일종목레버리지’는 16.16%, ‘ACE SK하이닉스단일종목레버리지’는 16.01% 하락하는 등 이들 레버리지 ETF는 16% 안팎 하락했다.이날 본주인 SK하이닉스가 7.54% 하락하자 약 2배의 하락률을 기록한 것이다.특히 투자자들을 짓누르는 것은 코스피가 본격적인 ‘현기증 장세’를 시작한 지난 5일 이후 하락률이 본주보다 훨씬 크다는 점이다.SK하이닉스 단일종목 레버리지 ETF 가운데 가장 많은 자금이 몰린 ‘KODEX SK하이닉스단일종목레버리지’를 예로 들면, 지난 8일 15.35% 급락한 뒤 9일 31.42% 급등하고 10일 다시 15.62% 하락하면서 3거래일 동안 6.13% 하락한 것으로 나타났다.이는 같은 기간 SK하이닉스가 1.06% 하락한 것보다 타격이 크다. 예를 들어 지난 5일 종가 기준으로 SK하이닉스와 해당 레버리지 ETF에 각각 1000만원을 투입했다면 3거래일 뒤 손실 금액은 각각 10만원, 61만원으로 벌어진 셈이다.이는 레버리지 상품의 ‘음의 복리’ 효과다. 매일의 등락률에 2를 곱한 값이 누적돼 상승 또는 하락하는 탓에, 한 번 하락했다 상승하기를 반복하다 보면 손실률이 불어난다.삼성전자의 경우도 ‘음의 복리’는 뚜렷하게 나타났다. 삼성전자는 8일 10.18% 하락한 뒤 9일 8.97% 상승하고 10일 다시 6.06% 하락하면서 이 기간 동안 총 8.05% 하락했다.반면 ‘KODEX 삼성전자단일종목레버리지’는 이 기간 동안 20.71% 하락과 18.97% 상승, 13.02% 하락을 이어가며 총 18% 가까이 하락했다. 실제 하락률은 같은 기간 삼성전자의 하락률의 2배를 넘어선 것이다.이들 단일종목 레버리지 ETF에는 출시 이후 9거래일 동안 8조원이 모였다. 특히 삼성전자가 6.40%, SK하이닉스가 9.92% 하락한 지난 5일 투자자들은 이들 ETF를 집중 매수했다.그러나 이튿날도 본주가 급락한 데 이어 반등 하루만에 재차 급락하자 섣불리 뛰어들었던 투자자들은 불어나는 손실에 속수무책이다. 전문가들은 이들 레버리지 상품에 대해 단기 투자용으로만 접근해야 한다고 강조한다. 또한 명확한 투자 목적과 보유 기간, 손절 기준을 정하고 투자해야 한다고 조언한다.