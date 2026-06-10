[마감시황] 코스닥, 1.67% 내린 951.63 마감…외국인·기관 동반 순매도

세줄 요약 코스닥이 하루 만에 다시 하락해 951.63으로 마감했다. 외국인과 기관이 함께 팔고 개인만 순매수했으며, 코스피 급락과 원·달러 환율 상승이 투자심리를 더 위축시켰다. 장중 변동성도 크게 확대됐다. 코스닥 1.67% 하락, 951.63 마감

외국인·기관 순매도, 개인만 순매수

코스피 급락·환율 상승에 심리 위축

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코스닥시장이 하루 만에 다시 하락 마감했다. 최근 며칠간 급락과 급반등이 반복되는 가운데 코스피 급락과 원·달러 환율 상승까지 겹치며 투자심리가 위축된 모습이었다.10일 오후 3시 30분 기준, 한국거래소에 따르면 코스닥지수는 전 거래일보다 16.18포인트(1.67%) 내린 951.63에 장을 마감했다. 지수는 958.58에 출발한 뒤 장중 983.25까지 올랐지만 이후 낙폭을 키우며 932.27까지 밀렸다. 거래량은 6억 3332만 9000주, 거래대금은 8조 8385억 8500만원으로 집계됐다.수급별로는 개인이 1168억원을 순매수했지만 외국인이 87억원, 기관이 1102억원을 순매도했다. 프로그램 매매는 차익거래 353억원 매도 우위, 비차익거래 437억원 매도 우위로 전체 791억원 순매도를 기록했다.시장 전반적으로 하락 종목 수가 크게 우세했다. 이날 코스닥시장에서 상승 종목은 499개, 보합은 61개였고 하락 종목은 1176개였다. 상한가 6개, 하한가 1개가 나왔다.시가총액 상위 종목도 대체로 약세였다. 알테오젠(196170)은 3.52% 내린 31만 5000원, 에코프로비엠(247540)은 1.85% 내린 16만 4500원, 에코프로(086520)는 1.40% 내린 10만 5900원, 레인보우로보틱스(277810)는 4.01% 내린 59만 8000원에 마감했다. 코오롱티슈진(950160)은 3.01%, 리노공업(058470)은 6.06%, 원익IPS(240810)는 2.02% 하락했다. 반면 주성엔지니어링(036930)은 3.81% 오른 19만 9000원, 삼천당제약(000250)은 6.60% 오른 25만 8500원으로 강세를 보였다. HLB(028300)는 0.41% 내린 4만 8500원에 거래를 마쳤다.개별 종목 중에서는 CSA 코스믹과 버넥트가 각각 30.00% 오르며 가격제한폭까지 상승했다. 서산은 29.93%, 화신정공은 29.91%, 솔트웨어는 29.88% 뛰었다. 반면 세미티에스는 29.90% 급락하며 하한가를 기록했고, 네오이뮨텍은 29.46%, 컬러레이는 29.23%, 하이퍼코퍼레이션은 23.35%, 삼목에스폼은 22.79% 밀렸다.이날 국내 증시는 전반적으로 불안한 흐름을 이어갔다. 코스피는 366.11포인트(4.52%) 하락한 7730.82로 마감했고, 장중 7541.11까지 떨어지며 매도 사이드카가 발동됐다. 최근 코스피가 6월 5일 5.54% 하락, 8일 8.29% 급락, 9일 8.18% 반등, 10일 다시 4.52% 하락하는 등 큰 폭의 등락을 반복하면서 코스닥도 동반 압력을 받았다. 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일보다 12.1원 오른 1524.20원에 마감했다.코스닥은 최근 5거래일 기준 6월 4일 1049.73, 5일 1002.44, 8일 911.39, 9일 967.81, 10일 951.63으로 등락을 거듭했다. 단기 변동성이 확대된 만큼 수급 변화와 대외 변수에 따른 장중 흔들림이 이어질 가능성이 커졌다는 평가가 나온다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]