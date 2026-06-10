30만전자·200만닉스 위태…코스피 ‘5조 매도 폭탄’ 떨어졌다

삼성전자 -6%·SK하이닉스 -7%

코스피 4%대 하락 마감…7800선 깨졌다

이미지 확대 코스피, 4.52% 하락한 7730.82 마감 10일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 종가가 나오고 있다. 2026.6.10 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 코스피, 4.52% 하락한 7730.82 마감 10일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 종가가 나오고 있다. 2026.6.10 뉴스1

세줄 요약 코스피가 10일 4.52% 급락해 7730.82로 마감했다. 삼성전자와 SK하이닉스가 각각 6.06%, 7.54% 떨어지며 장중 낙폭을 키웠고, 매도 사이드카도 발동됐다. 외국인과 기관의 대규모 순매도가 이어지며 개인이 4조8611억원어치를 순매수했지만 지수 하락을 막지 못했다. 코스피 4.52% 급락, 7730선 마감

삼성전자·SK하이닉스 동반 하락

외국인·기관 매도, 개인 순매수

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코스피가 10일 4% 넘게 떨어지며 급락과 급등을 반복하는 ‘현기증 장세’를 이어갔다. ‘삼전닉스’는 7% 안팎 하락하며 전날의 상승분을 상당 부분 반납했다.코스피는 이날 전 거래일 대비 366.11포인트(4.52%) 내린 7730.82로 거래를 마쳤다.지수는 2.43% 내린 7899.77로 출발해 삼성전자와 SK하이닉스가 낙폭을 키워가자 한때 7541.11까지 밀렸다. 이날 오후 1시 16분쯤에는 코스피200선물지수의 변동으로 5분간 프로그램매도호가 효력 정지(매도 사이드카)가 발동되기도 했다.지난 5일 5.54% 내린 지수는 미 증시를 덮친 ‘브로드컴 쇼크’의 영향으로 8일 8.29% 급락했다. 9일 미 증시가 반등하자 8.18% 반등하며 역대 최대 상승폭을 기록했지만, 이날 재차 4.52% 하락하며 변동성이 심화되는 모습이다.전날 각각 8%, 15% 넘게 급등했던 삼성전자와 SK하이닉스는 이날 ‘수직 하락’했다.삼성전자는 6.06% 내린 30만 2500원에 거래를 마쳤다. 장중 한때 29만 5250만원까지 밀린 삼성전자는 장 막판 간신히 ‘30만전자’를 지켰다.SK하이닉스는 장중 한때 10% 넘게 하락해 200만원선을 내주기도 했지만, 막판에 소폭 회복해 7.54% 내린 204만 8000원에 마감했다.이날도 외국인과 기관이 쏟아내는 ‘매도 폭탄’을 개인이 고스란히 떠안았다.유가증권시장에서 외국인은 2조 8042억원어치를 순매도하며 23거래일 연속 순매도를 이어갔다. 전날 순매수했던 기관은 이날 2조 2673억원 순매도로 돌아섰다.반면 전날 6000원어치 순매도하며 차익을 실현한 개인은 이날 4조 8611억원 순매수했지만 증시 하락을 막지 못했다.한편 코스닥 지수는 16.18포인트(1.67%) 내린 951.63으로 마감했다.