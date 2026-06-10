[서울데이터랩] 코스닥, 하락 출발 뒤 상승 전환…개인 매수에 969.22

세줄 요약 중동 지정학적 긴장과 간밤 미국 반도체주 약세로 약세 출발한 코스닥이 장 초반 개인 매수에 힘입어 상승 전환했다. 외국인과 기관은 순매도했고, 종목별로는 주성엔지니어링과 원익IPS가 강세를 보였다. 중동 긴장·미 반도체 약세에 코스닥 약세 출발

개인 1076억 순매수로 장중 상승 전환

주성엔지니어링·원익IPS 등 개별주 급등

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중동 지정학적 긴장과 간밤 미국 반도체주 약세 여파로 약세 출발한 코스닥이 장 초반 반등에 성공했다.10일 오전 9시 15분 기준, 한국거래소에 따르면 코스닥은 전 거래일보다 1.41포인트(0.15%) 오른 969.22를 기록했다. 지수는 9.23포인트(0.95%) 내린 958.58에 출발한 뒤 장중 978.88까지 오르며 상승 전환했다. 장중 저가는 957.00이다.수급은 개인이 지수를 떠받치는 모습이다. 개인은 1076억원을 순매수했고 외국인과 기관은 각각 928억원, 120억원을 순매도했다. 프로그램 매매는 차익거래 97억원 매도 우위, 비차익거래 762억원 매도 우위로 전체 859억원 순매도를 나타냈다.시장 전반은 종목별 차별화가 뚜렷했다. 상승 종목은 650개, 하락 종목은 974개였고 보합은 87개였다. 상한가 4개 종목이 나왔고 하한가 종목은 없었다.시가총액 상위 종목은 혼조세다. 알테오젠(196170)은 32만 4000원으로 0.77% 내렸고 에코프로(086520)는 10만 7100원으로 0.28% 하락했다. 반면 에코프로비엠(247540)은 16만 7700원으로 0.06% 올랐고 주성엔지니어링(036930)은 21만 9000원으로 14.24% 급등했다. 원익IPS(240810)도 12만 4500원으로 4.53% 상승했고 HLB(028300)는 4만 9650원으로 1.95% 올랐다. 레인보우로보틱스(277810)는 62만 3000원으로 보합이었다.개장 초반 급등 종목도 눈에 띄었다. CSA 코스믹과 버넥트는 나란히 30.00% 상승했고 에스에너지는 29.98%, 솔트웨어는 29.88% 뛰었다. 엔피도 24.52% 급등했다. 반면 컬러레이는 24.58% 하락했고 네오이뮨텍은 22.04%, 세미티에스는 18.56%, 하이퍼코퍼레이션은 15.40%, 손오공은 13.49% 내렸다.이날 코스닥은 코스피 급락과 맞물린 변동성 장세 속에서 상대적으로 선방했다. 코스피는 개장과 함께 7899.77까지 밀리며 전 거래일 회복했던 8000 아래로 다시 내려섰다. 삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체 대형주 약세가 부담으로 작용했고, 간밤 필라델피아반도체지수가 장중 8.62% 급락한 점도 투자심리를 짓눌렀다.여기에 미국의 대이란 강경 대응과 중동 지역 군사 충돌 우려가 겹치면서 위험자산 선호가 약해졌다. 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일보다 12.9원 오른 1525.00원에 출발해 증시 변동성을 키우는 요인으로 작용했다.코스닥은 최근 5거래일 기준으로 6월 8일 911.39까지 급락했다가 9일 967.81로 6.19% 반등한 데 이어 이날도 반등 흐름을 이어가고 있다. 다만 거래량 9만 329천주, 거래대금 1조 2242억 6300만원을 기록하는 가운데 외국인 매도 우위가 이어지고 있어 장중 방향성은 수급 변화에 따라 크게 흔들릴 가능성이 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]