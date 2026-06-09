[서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選

세줄 요약 9일 장 마감 직후 네이버 금융 검색 상위는 삼성전자와 SK하이닉스가 차지했다. 두 종목 검색 비율이 33.97%에 달했고, 삼성전자와 SK하이닉스는 각각 8.97%, 15.91% 급등했다. 삼성전기와 삼성 그룹주도 강세를 보이며 투자자 관심이 반도체와 대형주로 집중됐다. 삼성전자·SK하이닉스 검색 상위, 반도체주 집중

삼성전기 급등 포함 삼성 계열 전반 강세 확산

LG전자·NAVER 약세, 업종별 온도 차 뚜렷

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9일 오후 3시 30분 기준 네이버 금융 검색 상위 종목에서는 반도체와 삼성 계열 종목으로 투자자 관심이 집중됐다. 검색 비율 1위는 삼성전자(005930)로 17.28%를 기록했고, 2위는 SK하이닉스(000660)로 16.69%를 나타냈다. 두 종목의 검색 비율 합계가 33.97%에 달해 장 마감 직후 시장의 시선이 대형 반도체주로 쏠린 모습이다.주가 흐름도 강했다. 삼성전자는 전일 대비 2만 6500원 오른 32만 2000원에 거래를 마치며 8.97% 상승했고, 장중 32만 4000원까지 올랐다. 거래량은 2898만 1703주로 집계됐다. SK하이닉스는 30만 4000원 급등한 221만 5000원에 마감해 15.91% 상승률을 기록했다. 장중 222만 6000원까지 오르며 강한 탄력을 보였고 거래량은 578만 7772주였다.삼성전기(009150) 역시 18.39% 급등한 197만 원으로 마감하며 검색 3위에 올랐다. 시가는 176만 2000원이었고 장중 197만 2000원까지 상승했다. 삼성에스디에스(018260)도 6.99% 오른 25만 2500원, 삼성전자우(005935)는 5.71% 오른 20만 3500원, 삼성SDI(006400)는 2.39% 오른 51만 5000원으로 거래를 마쳤다. 삼성 그룹주 전반에 매수세가 확산된 하루로 읽힌다.반도체 및 전자부품 관련 종목의 동반 강세도 두드러졌다. 한미반도체(042700)는 9.07% 오른 27만 6500원, LG이노텍(011070)은 3.84% 오른 113만 7000원에 마감했다. 반면 LG전자(066570)는 7.46% 내린 24만 8000원, LG씨엔에스(064400)는 7.04% 하락한 9만 9000원으로 약세를 보였다. NAVER(035420)도 7.89% 떨어진 25만 7000원에 장을 마치며 기술주 내 종목별 차별화가 나타났다.개별 종목 가운데서는 고영(098460)의 상승세가 가장 눈에 띄었다. 고영은 전일 대비 5650원 오른 3만 3450원에 마감해 20.32% 급등했고, 거래량도 698만 5385주로 크게 늘었다. 알테오젠(196170)은 12.78% 오른 32만 6500원, 대한광통신(010170)은 10.62% 오른 1만 8340원, 두산에너빌리티(034020)는 7.58% 오른 9만 2300원을 기록했다.반면 두산로보틱스(454910)는 8.33% 하락한 11만 6600원으로 밀렸고, 현대모비스(012330)는 2.78% 내린 59만 5000원, 삼성중공업(010140)은 0.96% 하락한 2만 5850원에 마감했다. 현대차(005380)는 63만 9000원으로 보합 마감했고, SK텔레콤(017670)은 1.31% 오른 10만 8100원으로 장을 마쳤다.이날 검색 상위 종목군은 대형 반도체주와 삼성 계열 강세, 일부 기술주와 로봇주의 약세가 동시에 나타나며 업종별 온도 차를 드러냈다. 특히 삼성전자, SK하이닉스, 삼성전기의 급등이 검색량과 주가를 함께 끌어올리며 마감 직후 투자자 관심을 주도했다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]