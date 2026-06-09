SK하이닉스 14%↑ ‘V자 반등’…8000피 회복

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 FIFA 북중미 월드컵
서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

SK하이닉스 14%↑ ‘V자 반등’…8000피 회복

김소라 기자
김소라 기자
입력 2026-06-09 13:33
수정 2026-06-09 14:01
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
세줄 요약
  • 미국 AI 반도체주 반등, 국내 증시 동반 회복
  • 코스피 장중 7500선 하락 뒤 8000선 재돌파
  • 삼성전자·SK하이닉스 급등, 지수 쌍끌이
이미지 확대
반등 출발한 코스피, 4%대 상승
반등 출발한 코스피, 4%대 상승 코스피가 전날의 급락을 딛고 5% 가까이 올라 7,800선을 되찾은 9일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피와 코스닥, 원/달러 환율이 표시되고 있다. 2026.6.9 연합뉴스


‘브로드컴 쇼크’로 급락했던 미국의 인공지능(AI) 반도체 관련주들이 반등하면서 코스피가 9일 8000선을 회복했다. 삼성전자는 7%, SK하이닉스는 13% 급등하며 지수를 ‘쌍끌이’하고 있다.

전날 8.29% 급락했던 코스피는 이날 전 거래일 대비 213.35포인트(2.85%) 오른 7697.76으로 출발해 7800선을 넘어섰으나, 오전 10시를 전후해 삼성전자와 SK하이닉스가 상승폭을 줄이자 7500선까지 내려갔다.

이후 삼성전자와 SK하이닉스가 가파르게 반등하자 지수는 오후 1시 30분을 전후해 7% 급등하며 8000선을 넘어섰다.

이날 4.91% 상승 출발한 삼성전자는 1시 30분 8.80% 상승한 32만 1500원에 거래되며 32만원선을 회복했다.

SK하이닉스는 7.27% 상승 출발해 14% 넘게 상승폭을 키우며 217만원선에 거래되고 있다.

그밖에 SK스퀘어(+10.55%), 삼성전기(+16.47%), 현대차(+0.78%), LG에너지솔루션(+1.80%) 등 코스피 상위 종목 대부분이 상승 중이다.

같은 시각 코스닥 지수는 7.19% 오른 976.94를 가리키고 있다.
김소라 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
코스피가 8000선을 회복한 주요 원인은 무엇인가?
관련기사
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 FIFA 북중미 월드컵
서울신문과 함께하는 제 9회 지방선거
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로