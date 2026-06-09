[서울데이터랩]코스피 거래상위 혼조…SK하이닉스·삼성전자 강세, NAVER·LG전자 약세

세줄 요약 코스피 거래상위 종목이 업종별로 엇갈렸다. SK하이닉스와 삼성전자는 각각 9%대와 4%대 상승하며 거래대금이 집중됐고, NAVER와 LG전자는 9% 이상 하락했다. 광전자, 후성, 미래에셋생명 등 중소형주는 급등했지만 SK네트웍스와 일부 건설·해운주는 약세를 보였다. 거래상위 종목 혼조세, 반도체주 강세 부각

SK하이닉스·삼성전자 거래대금 집중, 지수 견인

NAVER·LG전자 약세, 중소형주 개별 급등락

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9일 오후 12시 30분 기준 코스피 거래상위 종목은 업종과 종목별로 주가 흐름이 엇갈리는 혼조 양상을 나타냈다. 거래량 상위권에서는 SK네트웍스(001740)가 4093만 7677주로 가장 활발한 손바뀜을 보였고, 삼성전자(005930), 한화생명(088350), 후성(093370), 광전자(017900) 등이 뒤를 이었다. 거래대금 기준으로는 SK하이닉스(000660)가 5조 6745억 7100만원으로 가장 많았고 삼성전자 4조 2477억 1100만원, NAVER(035420) 1조 3485억 1600만원, LG전자(066570) 8394억 3900만원 순으로 대형 기술주에 자금이 집중됐다.대형 반도체주는 강세가 두드러졌다. 삼성전자는 30만 9750원으로 전일 대비 4.82% 상승했고, SK하이닉스는 208만 7000원으로 9.21% 올랐다. 두 종목은 각각 1386만 9199주, 277만 4105주의 거래량을 기록하면서 지수 영향력이 큰 대표주로서 시장 관심을 끌었다. 반면 인터넷과 전자 대표주는 부진했다. NAVER는 25만 3000원으로 9.32% 하락했고, LG전자는 23만 6500원으로 11.75% 급락해 대조적인 흐름을 보였다.중소형주 가운데서는 개별 종목 장세가 뚜렷했다. 광전자는 24.74% 급등한 9680원, 후성은 17.33% 오른 1만 3200원, 미래에셋생명(085620)은 14.52% 상승한 2만 4050원, 한화생명은 11.62% 오른 5090원에 거래됐다. 태양금속(004100)도 7.58% 상승했고 LG헬로비전(037560), 디아이씨(092200), 한온시스템(018880), 동양(001520), SK증권(001510)도 오름세를 나타냈다. 반면 SK네트웍스는 거래량 1위에도 5.79% 하락했고, LG디스플레이(034220)는 3.21%, 흥아해운(003280)은 1.22%, 삼성중공업(010140)은 0.96%, 티웨이홀딩스(004870)는 0.71%, 대우건설(047040)은 0.49% 각각 내렸다.시가총액 상위주의 방향도 엇갈렸다. 삼성전자의 시가총액은 1810조 8848억원, SK하이닉스는 1487조 4098억원으로 집계됐고, NAVER와 LG전자는 각각 39조 6891억원, 38조 5222억원 수준이었다. 밸류에이션 측면에서는 SK하이닉스의 PER이 20.16배, ROE가 44.15%로 수익성이 두드러졌고, 삼성전자는 PER 25.04배, ROE 10.85%를 기록했다. 반면 적자 또는 수익성 부담이 반영된 종목들은 음수 PER을 나타내며 종목별 차별화가 이어졌다.이날 코스피 거래상위 종목군은 반도체와 일부 금융주, 소재주의 강세가 부각된 반면 플랫폼과 전기전자 일부 종목은 차익실현성 매물에 밀리는 모습이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]