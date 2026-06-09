[서울데이터랩]반도체·전장주 급등에 코스피 시총상위 강세…NAVER는 8%대 급락

세줄 요약
- 반도체·전장주 강세로 시총 상위 상승세
- 삼성전자·SK하이닉스 급등, 지수 견인
- NAVER 급락, 자동차·부품주 혼조
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9일 오후 12시 20분 기준 코스피 시가총액 상위 종목들은 반도체와 전장, 금융주를 중심으로 강세를 보이며 장중 종목별 차별화 흐름을 나타내고 있다. 특히 삼성전자(005930)와 SK하이닉스(000660)가 나란히 큰 폭으로 오르며 지수 상단을 견인하는 모습이다.
시가총액 1위 삼성전자는 30만 8500원으로 전일 대비 1만 3000원(4.40%) 상승했다. 거래량은 1327만 9785주를 기록했다. SK하이닉스는 207만 9500원으로 16만 8500원(8.82%) 급등했고, 거래량은 268만 9633주로 집계됐다. 삼성전자우(005935)도 19만 9900원으로 3.84% 올랐다.
대형 기술주와 부품주 강세도 두드러진다. 삼성전기(009150)는 183만 원으로 16만 6000원(9.98%) 오르며 시총 상위 종목 가운데 가장 높은 상승률을 나타냈다. SK스퀘어(402340)는 119만 5000원으로 6.89% 상승했고, 삼성바이오로직스(207940)도 129만 2000원으로 3.94% 올랐다. 두산에너빌리티(034020) 역시 9만 450원으로 5.42% 상승세를 보였다.
자동차주는 혼조세다. 기아(000270)는 16만 4600원으로 1만 3200원(8.72%) 급등한 반면 현대차(005380)는 63만 4000원으로 0.78% 하락했다. 현대모비스(012330)는 58만 1000원으로 5.07% 밀리며 낙폭이 상대적으로 크게 나타났다. HD현대중공업(329180)도 61만 2000원으로 1.45% 하락 중이다.
금융주도 비교적 견조하다. KB금융(105560)은 15만 4600원으로 2.05% 상승했고, 신한지주(055550)는 10만 600원으로 3.60% 올랐다. 삼성생명(032830)도 38만 4500원으로 2.40% 상승했다. 반면 삼성물산(028260)은 40만 9000원으로 0.12% 오르는 데 그치며 보합권 흐름을 보였다.
2차전지 관련 대형주는 등락이 엇갈렸다. LG에너지솔루션(373220)은 39만 2000원으로 0.90% 상승했고 삼성SDI(006400)는 50만 6000원으로 0.60% 올랐다. 다만 NAVER(035420)는 25만 4250원으로 2만 4750원(8.87%) 급락하며 시총 상위주 가운데 가장 부진한 흐름을 나타냈다.
전반적으로 장중 시총 상위 종목군은 반도체와 일부 경기민감주에 매수세가 집중되는 반면 인터넷과 일부 자동차 부품주는 약세를 보이며 수급 쏠림이 심화하는 양상이다.
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