[속보] 코스피 4%대 반등에, 매수 사이드카 발동

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[속보] 코스피 4%대 반등에, 매수 사이드카 발동

이승연 기자
이승연 기자
입력 2026-06-09 09:18
수정 2026-06-09 09:31
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코스피가 전날의 급락을 딛고 5% 가까이 올라 7800선을 되찾은 9일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피와 코스닥, 원달러 환율이 표시되고 있다. 코스피 지수는 전장 대비 213.35포인트(2.85%) 오른 7697.76으로 출발해 상승폭을 키우고 있다. 코스닥도 전날보다 34.55포인트(3.79%) 오른 945.94다. 원달러 환율은 5.6원 내린 1529.4원이다. 연합뉴스
코스피가 전날의 급락을 딛고 5% 가까이 올라 7800선을 되찾은 9일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피와 코스닥, 원달러 환율이 표시되고 있다. 코스피 지수는 전장 대비 213.35포인트(2.85%) 오른 7697.76으로 출발해 상승폭을 키우고 있다. 코스닥도 전날보다 34.55포인트(3.79%) 오른 945.94다. 원달러 환율은 5.6원 내린 1529.4원이다. 연합뉴스


9일 오전 9시 12분 코스피 시장에서 프로그램 매수호가 일시 효력정지(사이드카)가 발동했다. 전날 코스피·코스닥 시장에서 매도 사이드카와 서킷브레이커가 줄줄이 발동된 뒤 하루 만이다.

이날 오전 9시 16분 현재 코스피는 전 거래일 대비 245.32포인트(3.28%) 오른 7719.73에 거래되고 있다. 외국인과 기관이 3600억원, 1100억원어치 내다 파는데 개인만 4700억원어치 순매수 중이다.

이승연 기자
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