[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

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세줄 요약
- 개장 초반 검색 상위 종목, 대형주 약세 집중
- 삼성전자·SK하이닉스 등 반도체주 낙폭 확대
- 두산로보틱스·SK텔레콤만 상대적 선방
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8일 오전 9시 5분 기준 네이버 금융 검색 상위 종목은 국내 증시 개장 초반 전반적인 약세 흐름을 고스란히 반영했다. 검색 비중 상위 종목 대부분이 큰 폭의 하락세를 나타내면서 투자자 관심이 낙폭이 큰 대형주에 집중되는 모습이다.
검색 비율 1위는 삼성전자(005930)로 21.83%를 차지했다. 삼성전자는 29만 8500원으로 전일 대비 3만 500원 내린 -9.27%를 기록했다. 시가는 29만 3000원, 장중 고가는 29만 8500원, 저가는 29만 2500원이며 거래량은 224만 105주다. 2위 SK하이닉스(000660)는 검색 비율 15.95%로 집계됐고 주가는 190만 4000원으로 16만 6000원 내린 -8.02%를 나타냈다. NAVER(035420)는 24만 6000원으로 -3.72%, LG전자(066570)는 26만 4500원으로 -12.71%, 현대차(005380)는 63만 1000원으로 -9.86%를 기록했다.
상위권 종목 가운데서는 삼성전기(009150)(-9.16%), LG씨엔에스(064400)(-12.85%), 두산에너빌리티(034020)(-8.47%), LG이노텍(011070)(-13.45%), 삼성SDI(006400)(-10.39%), 현대모비스(012330)(-12.05%), 한미반도체(042700)(-9.19%) 등도 일제히 약세를 보였다. 특히 LG이노텍과 LG씨엔에스, LG전자 등 LG그룹주는 두 자릿수 낙폭을 나타내며 변동성이 확대됐다.
반면 일부 종목은 상대적으로 선방했다. 두산로보틱스(454910)는 14만 3700원으로 전일 대비 3400원 오른 +2.42%를 기록하며 검색 상위 종목 중 가장 두드러진 상승세를 보였다. 거래량은 42만 4667주였고 장중 14만 6900원까지 올랐다. SK텔레콤(017670)도 10만 6900원으로 0.47% 상승했다. 다만 로보스타(090360)는 -2.57%로 낙폭이 상대적으로 제한됐지만 하락 흐름은 피하지 못했다.
이 밖에 네이처셀(007390)(-8.25%), 한화오션(042660)(-8.02%), 에코프로(086520)(-10.04%), 삼성중공업(010140)(-6.85%), 대한광통신(010170)(-8.52%) 등도 약세권에 머물렀다. 검색 상위 20위권 내 종목 다수가 5% 이상 하락하면서 개장 직후 투자 심리가 크게 위축된 분위기다.
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개장 초반 검색 상위 종목 흐름은 반도체와 전기전자, 자동차, 2차전지 등 시가총액 상위 업종 전반의 급락세에 관심이 쏠리고 있음을 보여준다. 특히 삼성전자와 SK하이닉스 등 대표 반도체주의 높은 검색 비중은 지수 방향성과 대형주 수급에 대한 경계심이 커졌음을 시사한다.
[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
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