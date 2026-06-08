[서울데이터랩]코스피 개장 직후 8% 급락…서킷브레이커 발동에 7477.46 기록

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세줄 요약 코스피가 개장 직후 8% 넘게 급락하며 7477.46까지 떨어졌고, 오전 9시 3분경 서킷브레이커가 발동돼 거래가 멈췄다. 외국인 순매도가 하락을 주도했고, 원·달러 환율 상승과 코스닥 약세도 불안 심리를 키웠다. 코스피 개장 직후 8%대 급락, 7477.46 기록

서킷브레이커 발동, 유가증권·파생 거래 중단

외국인 대규모 순매도, 환율 상승에 불안 확산

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코스피가 개장 직후 급락하며 장중 거래가 일시 중단되는 등 극심한 변동성을 나타냈다. 지수는 전 거래일보다 683.13포인트 내린 7477.46을 기록 중이며, 개장 직후 8000 아래로 밀린 데 이어 낙폭을 빠르게 키웠다.8일 오전 9시 10분 기준, 한국거래소에 따르면 코스피는 전 거래일 8160.59보다 8.37% 하락한 7477.46에 거래되고 있다. 이날 지수는 8048.09에 출발한 뒤 한때 7442.73까지 밀렸고, 장중 고가는 시가와 같은 8048.09였다. 오전 9시 3분경에는 전일 종가 대비 8.00% 이상 하락 상태가 1분간 이어지면서 서킷브레이커가 발동됐고, 유가증권시장 상장 종목과 주식 관련 선물·옵션 거래가 일시 중단됐다.코스피는 지난달 26일 종가 기준 8000을 처음 넘어선 뒤 9거래일 만에 다시 8000 아래로 내려왔다. 같은 시각 코스닥도 7.00%대 하락하며 1000을 밑돌았고, 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 1555.20원에 개장해 장 초반 불안 심리를 키웠다. 한국거래소는 긴급 시장점검회의를 열고 변동성 확대에 따른 대응 방안을 점검했다.수급별로는 외국인이 3421억원 순매도하며 지수 하락을 주도했다. 반면 개인은 2071억원, 기관은 1421억원 순매수에 나섰다. 프로그램 매매는 차익 1억원, 비차익 744억원으로 전체 745억원 순매수를 나타냈지만 지수 하락을 돌려세우기에는 역부족이었다.시장 전반의 약세도 두드러졌다. 유가증권시장에서는 상승 종목이 24개에 불과했고 보합은 19개, 하락 종목은 867개로 집계됐다. 시가총액 상위주도 대부분 큰 폭으로 내렸다. 삼성전자(005930)는 29만 8500원으로 9.27% 하락했고, SK하이닉스(000660)는 190만 4000원으로 8.02% 내렸다. 현대차(005380)는 9.86%, 삼성전기(009150)는 9.16%, 삼성물산(028260)은 12.38%, 삼성생명(032830)은 14.91% 급락했다. LG에너지솔루션(373220)도 3.86%, HD현대중공업(329180)은 4.97% 하락했다.개별 종목별로는 장 초반 대원제약이 18.95%, 화신이 14.64%, 페이퍼코리아가 14.16%, 제주은행이 11.99%, 동양고속이 6.79% 오르며 강세를 보였다. 반면 우성머티리얼스는 21.71% 급락했고 삼성생명 14.91%, 일정실업 14.74%, 코리아써키트2우B 14.42%, 미래에셋증권2우B 14.06% 하락으로 낙폭이 컸다.최근 5거래일 흐름을 보면 코스피는 6월 1일 8788.38, 6월 2일 8801.49를 기록한 뒤 6월 4일 8639.41, 6월 5일 8160.59로 밀렸고 이날 7477.46까지 떨어지며 하락세가 가팔라졌다. 52주 최고치는 8933.62, 52주 최저치는 2841.39다.시장은 개장 직후부터 대형주 전반으로 매도 압력이 확산하면서 위험회피 심리가 빠르게 커지는 모습이다. 당분간 수급 변화와 변동성 완화 여부가 장중 흐름을 좌우할 전망이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]