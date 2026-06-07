전쟁 때보다 더 출렁인 코스피…‘검은 월요일’ 오나

세줄 요약 코스피가 미국·이란 충돌기보다 더 큰 변동성을 보이며 흔들렸다. 브로드컴 실적 이후 AI 투자 지속성 우려와 금리 인하 기대 후퇴가 겹쳤고, 나스닥과 필라델피아반도체지수 급락이 국내 반도체주 부담으로 이어졌다. 증권가는 이번주 추가 하락을 경계하면서도 장기 상승 추세는 유지된다고 봤다. 미국 반도체주 급락에 코스피 변동성 확대

외국인 연속 순매도와 기관 매도 전환

단기 급락 경계 속 중장기 상승 전망

이미지 확대 코스피가 5%대 급락한 지난 5일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피 등이 표시되고 있다. 이날 코스피는 전 거래일 대비 478.82포인트(5.54%) 내린 8160.59에, 코스닥은 47.29포인트(4.50%) 내린 1002.44에 장을 마감했다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 코스피가 5%대 급락한 지난 5일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피 등이 표시되고 있다. 이날 코스피는 전 거래일 대비 478.82포인트(5.54%) 내린 8160.59에, 코스닥은 47.29포인트(4.50%) 내린 1002.44에 장을 마감했다. 연합뉴스

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이달 코스피 변동성이 미국·이스라엘과 이란 간 무력 충돌이 본격화됐던 지난 3월보다 더 커진 것으로 나타났다. 증권가에서는 미국 기술주 급락에 따른 ‘검은 월요일’ 가능성을 경계하면서도 중장기 상승 추세는 유효하다는 전망을 내놓고 있다.7일 금융투자업계에 따르면 코스피는 지난 5일 전 거래일 대비 478.82포인트(5.54%) 하락한 8160.59에 거래를 마쳤다. 장중 한때 8038.10까지 밀렸다. 불과 지난 2일만 해도 장중 8933.62까지 오르며 ‘9000피’ 기대감이 커졌지만 이틀 만에 5월 말 수준으로 되돌아갔다. 외국인이 20거래일 연속 순매도한 가운데 기관까지 매도 우위로 돌아서며 낙폭이 확대됐다.시장 불안은 변동성 지표에서도 확인된다. 이달 1~5일 코스피의 일간 평균 변동률은 3.9%로 집계됐다. 올해 평균(3.0%)은 물론 중동 리스크가 심화됐던 지난 3월(3.7%)보다도 높은 수준이다. 변동률은 하루 중 고가와 저가의 차이가 지수에서 차지하는 비율로, 장중 주가가 얼마나 크게 출렁였는지를 보여준다.증권가에서는 브로드컴 실적을 계기로 인공지능(AI) 투자 지속성에 대한 의구심이 커진 데다 미국 연방준비제도(Fed)의 금리 인하 기대가 후퇴하면서 투자심리가 위축된 것으로 보고 있다. 지난 5일(현지 시간)에도 나스닥 지수가 4.18% 하락했고, 필라델피아반도체지수는 10.26% 급락해 2020년 이후 가장 큰 낙폭을 기록했다.이에 따라 시장에서는 9일 개장일을 비롯해 이번주 추가 하락 압력이 예측되고 있다. 코스피에서 삼성전자·SK하이닉스가 차지하는 비중이 절반을 넘어서는 만큼, 미국 반도체주 약세로 인한 타격을 크게 받을 것이라는 전망이다. 특히 최근 증시 급등 과정에서 늘어난 신용융자와 단일 종목 2배 레버리지 상품 투자자들의 반대매매 물량이 추가로 출회될 경우 변동성이 더욱 확대될 수 있다는 우려도 나온다. 이경민 대신증권 연구원은 “주도주의 과열 해소 국면 진입시 지수의 단기 변동성은 불가피할 것”이라고 진단했다.다만 최근 급등에 따른 숨 고르기 국면이라는 분석도 나온다. 김지현 다올투자증권 연구원은 “최근 코스피 흐름은 2005~2007년 레벨업 장세와 유사하다”며 “이번 투자 사이클은 종료보다 지속 가능성에 무게를 둔다”고 말했다.