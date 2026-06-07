“오늘 주식창 끕니다”…하이닉스 200층 ‘비상’, 떨고 있는 개미들

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나스닥 -4%, 필라델피아 반도체 -10% 급락

코스피, ‘검은 월요일’ 공포 커진다

이미지 확대 원/달러 환율 상승·코스피 하락 마감 5일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피 등이 표시되고 있다. 이날 코스피는 전 거래일 대비 478.82포인트(5.54%) 내린 8,160.59에 장을 마감했다. 서울 외환시장에서 원/달러 환율은 전 거래일(1529.7원)보다 9.4원 오른 1539.1원에 주간 거래를 마쳤다. 2026.6.5 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 원/달러 환율 상승·코스피 하락 마감 5일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피 등이 표시되고 있다. 이날 코스피는 전 거래일 대비 478.82포인트(5.54%) 내린 8,160.59에 장을 마감했다. 서울 외환시장에서 원/달러 환율은 전 거래일(1529.7원)보다 9.4원 오른 1539.1원에 주간 거래를 마쳤다. 2026.6.5 연합뉴스

이미지 확대 ‘검은 금요일’ 코스피 5%대 급락해 8,160…코스닥 4.5%↓ 5일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피 등이 표시되고 있다. 이날 코스피는 전 거래일 대비 478.82포인트(5.54%) 내린 8,160.59에, 코스닥은 47.29포인트(4.50%) 내린 1,002.44에 장을 마감했다. 2026.6.5 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 ‘검은 금요일’ 코스피 5%대 급락해 8,160…코스닥 4.5%↓ 5일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피 등이 표시되고 있다. 이날 코스피는 전 거래일 대비 478.82포인트(5.54%) 내린 8,160.59에, 코스닥은 47.29포인트(4.50%) 내린 1,002.44에 장을 마감했다. 2026.6.5 연합뉴스

세줄 요약 미 뉴욕증시에서 브로드컴 쇼크로 반도체주가 급락하자 국내 증시에도 비상이 걸렸다. 코스피200 선물은 야간장에서 8% 넘게 밀렸고, SK하이닉스와 삼성전자에 뒤늦게 올라탄 개인 투자자들은 손실 구간 진입을 걱정하고 있다. 브로드컴 쇼크로 미 반도체주 급락

코스피200 선물 8% 하락, 국내 증시 비상

삼전닉스 개인투자자 손실 우려 확산

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미 뉴욕증시에서 반도체 관련주가 급락하면서 8일 국내 증시에도 직격탄이 예고되고 있다. 뒤늦게 ‘삼전닉스’에 뛰어든 개인 투자자들 일부가 이미 손실을 보고 있는 상황에서 ‘검은 월요일’의 공포를 호소하고 있다.한국거래소 따르면 코스피200 선물 6월물(F2606)은 6일 야간시장에서 전 거래일 대비 103.85포인트(8.00%) 내린 1194.30에 거래를 마쳤다.이날 미 증시가 ‘브로드컴 쇼크’로 급락한 여파다. 5일(한국시간) 미 뉴욕증시에서 다우존스30 산업평균지수는 -1.35%, S＆P 500 지수는 -2.65%, 기술주 중심의 나스닥 지수는 -4.18% 하락 마감했다.특히 브로드컴의 실적 발표를 계기로 불붙은 ‘인공지능(AI) 버블’ 논란으로 엔비디아(-6.20%), TSMC(-6.69%), 브로드컴(-7.92%), 마이크론 테크놀로지(-13.25%), AMD(-10.86%) 등 반도체주가 일제히 급락했고, 필라델피아 반도체지수는 10.26% 폭락했다.이날 발표된 미국의 고용지표가 호조를 보이며 미 연방준비제도이사회(Fed)의 금리 인상 전망에 힘이 실린 것, 알파벳에 이어 메타까지 대규모 유상증자에 나설 것이라는 보도 등이 기술주에 찬바람을 끼얹었다.앞서 브로드컴의 실적 발표와 뒤이은 주가 급락은 이미 국내 증시에 상당 부분 반영돼 코스피는 4일 1.84%, 5일 5.54% 하락하며 8000선을 위협하는 상황에 놓였다. 그러나 5일 미 증시의 낙폭이 상당한 탓에 8일 국내 증시는 추가 하락을 피하기 어려울 것으로 보인다.‘브로드컴 쇼크’가 그간 이어진 AI 반도체 랠리에 대한 제동으로 이어지는 게 아니냐는 우려 속에 뒤늦게 ‘삼전닉스’에 뛰어든 개인 투자자들의 공포를 키우고 있다.삼성전자는 지난 2일 36만 5000원을 기록한 뒤 2거래일동안 8.7% 하락해 32만원대로 내려갔다. SK하이닉스는 지난 1일 236만 3000원을 기록한 뒤 3거래일동안 12.3% 하락해 207만원까지 내려앉았다. 5일 넥스트레이드 애프터마켓(NXT)에서는 201만원까지 하락하기도 했다.앞서 증권가에서는 삼성전자와 SK하이닉스의 목표주가를 각각 50만원, 400만원선까지 끌어올렸고, 증시의 ‘삼전닉스’ 쏠림이 가속화되자 개인 투자자들은 뒤늦게 매수에 나섰다.그러나 이달 초 나란히 신고가를 찍은 뒤 상승 그래프가 꺾이면서 일부 투자자들은 이미 손실을 보고 있는 상태다. NH투자증권이 자사 투자자들을 분석한 ‘NH데이터’에 따르면 삼성전자의 손실 투자자 비율은 3.20%, SK하이닉스는 9.73%에 달했다.소셜미디어(SNS)와 온라인 커뮤니티에서는 “SK하이닉스 230층이다. 질문 안 받는다”, “삼성전자 35층 나밖에 없나” 등의 글이 쏟아지고 있다.8일 코스피가 직격탄을 맞아 이들 종목이 추가 하락할 경우 SK하이닉스의 평균 단가가 200만원대인 투자자들은 모두 손실 구간에 진입하게 된다. 삼성전자 또한 30만원선이 무너질 가능성도 배제할 수 없다.다만 증권가는 메모리 반도체 사이클이 끝나는 등 펀더멘털의 문제로 인한 하락은 아닌 만큼 코스피의 하방 지지력은 여전하다고 분석한다. 또한 ‘삼전닉스’ 등 일부 종목의 쏠림 현상이 완화돼 다른 주력 업종들로의 선순환매가 이어질 수 있다고 내다본다.키움증권은 “6월 이후 미 증시에서도 마이크론, 샌디스크 등 주도주 역할을 했던 반도체주들의 주가 변동성이 높아진 상황”이라며 “이들 주도주의 조정은 펀더멘털이나 금리 인상과 같은 매크로 악재가 아닌, 특정 이벤트 이후 차익실현에 나서려는 투자자들이 일시적으로 몰린 성격이 짙다”라고 설명했다.이어 “추후 미국의 5월 소비자물가지수 발표, 스페이스X 상장 등 주요 이벤트를 치르는 과정에서 반도체 및 AI에서 다른 업종으로 수급 이동이 발생할 수 있다”면서 “반도체 등 극소수 업종만 주가가 상승했던 시장 환경이 호전될 가능성도 있어, 그간 견조한 실적 전망에도 주가가 낮았던 다른 주력 업종에 관심을 가져보는 것도 적절하다”고 조언했다.