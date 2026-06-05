[서울데이터랩]미국 증시 혼조 마감…다우·S＆P500 오르고 나스닥은 약세

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세줄 요약 4일 뉴욕증시는 경기민감주와 금융주, 헬스케어주 강세에 힘입어 다우와 S&P500이 상승했다. 반면 반도체주가 크게 약세를 보이며 나스닥은 소폭 하락했고, VIX도 내려 투자심리는 비교적 안정됐다. 다우·S&P500 상승, 나스닥은 반도체 약세로 하락

금융·헬스케어 강세, 필라델피아 반도체지수 급락

VIX 하락으로 투자심리 전반 안정 흐름

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4일(현지시간) 미국 뉴욕증시는 대형 기술주와 반도체주의 엇갈린 흐름 속에 주요 지수가 혼조세로 마감했다. 다우존스지수는 전장보다 874.86포인트(1.73%) 오른 5만1561.93에 거래를 마쳤고, S＆P500지수는 30.63포인트(0.41%) 상승한 7584.31을 기록했다. 반면 나스닥 종합지수는 23.02포인트(-0.09%) 내린 2만6830.96, 나스닥100지수는 163.43포인트(-0.54%) 하락한 3만407.81로 장을 마감했다.업종별로는 경기민감주와 금융주, 헬스케어주가 강세를 보인 반면 반도체주는 상대적으로 부진했다. 필라델피아 반도체지수는 299.46포인트(-2.15%) 내린 1만3617.50으로 마감해 기술주 전반에 부담을 줬다. 다우운송지수는 292.83포인트(1.36%) 오른 2만1773.03으로 상승 마감했다. 시장의 변동성 지표인 VIX는 0.66포인트(-4.11%) 하락한 15.40으로 내려 투자심리는 전반적으로 안정된 모습을 보였다.뉴욕증시 시가총액 상위 종목 가운데서는 일라이 릴리가 4.31% 올랐고, 제이피모간체이스는 3.34%, 오라클은 2.61%, 비자는 2.49%, 존슨앤드존슨은 2.21% 상승했다. 유나이티드헬스 그룹은 5.16%, GE 에어로스페이스는 4.13%, 모간스탠리는 3.87%, 애브비는 3.60%, 뱅크오브아메리카는 3.38% 각각 오르며 강세를 보였다. 반면 코카콜라는 2.46% 하락했고, HSBC 홀딩스 ADR은 1.09%, 셰브론은 0.72%, 엑슨 모빌은 0.32% 내렸다.나스닥 시장 상위 종목은 종목별 차별화가 두드러졌다. 엔비디아는 1.94% 상승했고 애플은 0.31%, 마이크로소프트는 0.17%, 아마존은 1.51% 올랐다. 알파벳 클래스A와 클래스C는 각각 3.68%, 3.82% 상승하며 강세를 나타냈고, 메타도 0.74% 상승 마감했다. 반면 브로드컴은 12.59% 급락했고, 마이크론 테크놀로지는 7.74%, ARM 홀딩스 ADR은 4.47%, AMD는 3.56%, 램리서치는 2.12% 하락하며 반도체 전반의 약세를 이끌었다. 테슬라도 1.24%, 인텔은 0.83% 내렸다.거래대금 상위 종목 흐름을 보면 엔비디아의 거래대금은 356억달러, 브로드컴은 332억달러, 마이크론 테크놀로지는 538억달러에 달해 반도체주를 중심으로 매매가 집중됐다. 뉴욕증시에서는 TSMC ADR의 거래대금이 47.6억달러, 오라클이 45억달러, 유나이티드헬스 그룹이 43.6억달러, 일라이 릴리가 42.4억달러를 기록했다.종합하면 이날 미국 증시는 다우와 S＆P500이 금융·헬스케어 중심의 강세로 상승했지만, 나스닥은 반도체주 급락의 영향으로 상대적으로 부진한 흐름을 보였다. 장 마감 이후 시간외 거래에서는 오라클이 5.35% 추가 상승한 반면 엔비디아와 메타, 테슬라, 브로드컴 등 일부 대형 기술주는 소폭 약세를 나타냈다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자