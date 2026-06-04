[마감시황] 코스피, 외국인 매도에 8,639.41 마감…환율 1,530원 돌파 부담

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세줄 요약 코스피가 외국인 6조9529억원 순매도와 원·달러 환율 1530원 돌파 부담에 1.84% 하락해 8639.41로 마감했다. 개인과 기관이 순매수했지만 지수 방어에는 역부족이었고, 정부와 당국은 시장상황점검회의를 열어 변동성 대응에 나섰다. 외국인 6조9529억원 순매도, 지수 하락 주도

환율 1530원 돌파, 원화 약세와 심리 위축

정부·당국 시장상황점검회의, 변동성 대응

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4일 오후 3시 30분 기준 한국거래소에 따르면 코스피는 전 거래일보다 162.08포인트(1.84%) 하락한 8639.41에 마감했다. 지수는 8623.82에 출발한 뒤 장중 8759.05까지 올랐지만, 한때 8577.30까지 밀리며 약세 흐름을 이어갔다. 거래량은 4억 3176만 8000주, 거래대금은 46조 2313억 8200만원으로 집계됐다.수급별로는 외국인이 6조 9529억원어치를 순매도하며 지수 하락을 주도했다. 개인은 5조 115억원, 기관은 1조 8143억원 순매수에 나섰지만 지수 방어에는 역부족이었다. 프로그램 매매는 차익거래가 1368억원 순매수였으나 비차익거래가 3조 9243억원 순매도로 집계되며 전체적으로 3조 7876억원 매도 우위를 나타냈다.이날 시장은 외국인 매도 압력과 환율 급등 부담이 겹치며 투자 심리가 위축됐다. 원·달러 환율은 장중 1530원을 돌파했고 종가 기준으로도 1529.70원을 기록했다. 미국과 이란 간 군사 충돌 재개에 따른 안전 자산 선호 심리, 미국의 한국 대상 추가 관세 부과 방침 등이 원화 약세 압력을 키운 것으로 풀이된다.외국인은 지난달 7일부터 19거래일 연속 순매도를 이어가며 누적 약 60조원어치를 팔아치웠다. 대외 불확실성이 커진 가운데 정부와 한국은행, 금융위원회, 금융감독원은 시장상황점검회의를 열고 변동성 확대에 대응하겠다는 방침을 밝혔다. 시장에서는 물가 상승 압력 확대와 이에 따른 기준금리 인상 속도 변화 가능성도 함께 주목했다.시가총액 상위 종목은 전반적으로 약세였다. 삼성전자(005930)는 2.50% 내린 35만 1500원, SK하이닉스(000660)는 2.63% 하락한 229만 8000원에 마감했다. 현대차(005380)는 3.98%, LG에너지솔루션(373220)은 4.63%, HD현대중공업(329180)은 3.27% 내렸다. 삼성전자우(005935)는 4.97%, 삼성전기(009150)는 5.35%, 삼성생명(032830)은 8.75% 급락했다. 반면 삼성물산(028260)은 10.20% 오른 53만 5000원, SK스퀘어(402340)는 1.11% 상승했다.시장 전체로 보면 상승 종목은 447개, 하락 종목은 446개였고 보합은 31개였다. 상한가 2개 종목이 나왔고 하한가 종목은 없었다. 개별 종목별로는 티웨이홀딩스와 진양화학이 각각 29.92% 올라 상한가를 기록했고, 코아스 22.20%, 한화비전 17.43%, 신세계 15.82% 순으로 강세를 보였다. 반대로 화천기계는 27.31% 급락했고 LG전자 16.43%, 한일철강 15.77%, 삼성출판사 15.38%, NC는 14.35% 내렸다.최근 코스피는 5월 29일 8476.15, 6월 1일 8788.38, 6월 2일 8801.49로 상승 흐름을 이어왔으나 이날 다시 큰 폭으로 밀리며 단기 변동성이 확대되는 모습을 나타냈다. 52주 최고치는 8933.62, 최저치는 2787.76이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]