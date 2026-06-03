“코스피 37% 더 오른다”…골드만삭스, 코스피 목표치 1만 2000으로 상향

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세줄 요약 골드만삭스가 코스피 12개월 목표치를 9000에서 1만2000으로 상향했다. AI 투자 확대에 따른 반도체 호황이 예상보다 오래가고, 아시아 증시를 움직이는 핵심이 실적 개선이라고 판단했다. 올해와 내년 이익 증가율 전망도 대폭 높였다. 코스피 목표치 9000에서 1만2000 상향

AI 투자 확대와 반도체 호황 장기화 기대

실적 개선세 바탕 추가 상승 여력 37% 제시

이미지 확대 코스피, 또 사상 최고치 마감 지난 2일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피 등이 표시되고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 코스피, 또 사상 최고치 마감 지난 2일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피 등이 표시되고 있다. 연합뉴스

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글로벌 투자은행(IB) 골드만삭스가 코스피 목표치를 기존 9000포인트에서 1만 2000포인트로 대폭 상향 조정했다. 인공지능(AI) 투자 확대에 따른 반도체 호황이 예상보다 오래 지속될 것으로 전망한 데다 기업 실적 개선세가 가파르다는 판단에서다.골드만삭스는 3일 보고서를 통해 향후 12개월 기준 코스피 목표치를 1만 2000포인트로 제시하며 “약 37%가량의 추가 상승 여력이 있다”고 밝혔다. 코스피에 대한 ‘비중 확대’ 의견도 유지했다.전망치 상향의 핵심 배경은 기업 실적 개선세다. 골드만삭스는 “현재 아시아 증시를 움직이는 핵심은 실적”이라며 “시장 예상 이익 증가율이 연초 48%에서 현재 277%까지 상향되며 코스피 강세를 이끌고 있다”고 분석했다. 이어 “삼성전자와 SK하이닉스를 제외하더라도 나머지 시장의 이익 전망도 크게 개선되고 있다”며 “코스피 기업들의 올해와 내년 이익 증가율 전망치를 각각 320%, 35%로 상향한다”고 덧붙였다.반도체 업황에 대해서도 낙관적인 시각을 유지했다. 골드만삭스는 “현재 시장은 메모리 업체의 높은 수익성이 오래 지속되지 못할 것으로 보지만, 우리는 이번 사이클이 과거보다 훨씬 오래 지속될 것으로 예상한다”고 짚었다. 정부의 기업 지배구조 개선 정책도 증시에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 내다봤다.골드만삭스는 “과거 가장 극단적인 이익 감소와 바닥권 밸류에이션을 현재에 대입해도 코스피 하방 지지선은 7820포인트”라며 “단기적인 기술적 조정이 올 수 있지만 기업 실적이 뒷받침되는 한 하방 경직성이 강해 조정은 오히려 비중 확대의 기회가 될 것”이라고 전망했다. 다만 삼성전자와 SK하이닉스 ‘쏠림’ 현상과 개인의 레버리지 상장지수펀드(ETF) 등을 통한 투기적 거래가 늘어난 점은 약점으로 꼽았다.