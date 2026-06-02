[서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選

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세줄 요약 네이버 금융 검색 상위 종목에서 삼성전자, LG전자, NAVER가 상승했고 두산로보틱스와 SK텔레콤도 강세를 보였다. 반면 삼성전기, LG이노텍, 삼성에스디에스는 큰 폭으로 하락해 업종별 온도차가 뚜렷했다. 삼성전자·LG전자·NAVER 강세, 검색 상위권 주도

두산로보틱스 급등, 로봇주 투자 관심 확대

삼성전기·LG이노텍 급락, 업종별 온도차 심화

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2일 오후 3시 35분 기준 네이버 금융 검색 상위 종목 흐름을 보면 대형 기술주와 로봇주 중심의 강세, 일부 IT·부품주의 급락이 동시에 나타나며 장 마감 직후 투자자 관심이 특정 종목으로 쏠렸다. 검색 비율 1위는 삼성전자(005930)로 15.66%를 기록했다. 삼성전자는 36만 500원으로 전일 대비 1만 1500원 올라 3.30% 상승했고, 거래량은 4309만 3608주를 나타냈다. 장중 고가는 37만 원, 저가는 34만 2000원이었다.검색 비율 2위 LG전자(066570)는 39만 2500원으로 3.15% 상승했고, 3위 SK하이닉스(000660)는 236만 원으로 0.13% 하락 마감했다. 4위 NAVER(035420)는 28만 500원을 기록하며 3.31% 올랐으며, 5위 삼성전기(009150)는 181만 3000원으로 9.58% 급락했다. 상위 검색 종목 가운데 삼성전자, LG전자, NAVER는 비교적 견조한 흐름을 보였지만, 삼성전기처럼 낙폭이 큰 종목도 나와 투자 심리가 엇갈렸다.개별 종목별로는 두산로보틱스(454910)의 상승세가 가장 두드러졌다. 두산로보틱스는 16만 6700원으로 20.45% 급등하며 검색 순위 8위에 올랐다. SK텔레콤(017670)도 12만 5200원으로 11.59% 상승했고, SK스퀘어(402340)는 134만 6000원으로 7.17% 올랐다. LG디스플레이(034220) 역시 1만 6690원으로 5.63% 상승해 거래량 6135만 3868주를 기록하며 활발한 매매가 이어졌다.반면 낙폭 상위권에서는 LG이노텍(011070)이 125만 2000원으로 18.17% 하락했고, 삼성에스디에스(018260)는 30만 500원으로 16.99% 떨어졌다. 삼성전기도 9.58% 밀렸고, 삼성SDI(006400)는 60만 2000원으로 7.67% 하락했다. LG씨엔에스(064400)는 13만 5700원으로 5.57%, 두산에너빌리티(034020)는 10만 원으로 6.45%, 대한광통신(010170)은 1만 9300원으로 6.31% 각각 내렸다.자동차주 흐름은 혼조였다. 현대차(005380)는 72만 9000원으로 2.80% 하락했고, 현대모비스(012330)는 75만 9000원으로 0.26% 내렸다. 반면 조선주인 삼성중공업(010140)은 2만 7700원으로 0.54% 상승했다. 삼성전자우(005935)는 23만 1500원으로 1.09% 올랐다.이날 검색 상위 종목군은 반도체, 전자, 통신, 로봇, 2차전지, 자동차 등 주도 업종 전반에 걸쳐 변동성이 확대된 모습이었다. 특히 상승 종목과 급락 종목이 뚜렷하게 갈리면서 장 마감 이후에도 종목별 재료와 수급 변화에 대한 시장의 관심이 이어질 것으로 보인다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]