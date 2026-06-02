[서울데이터랩]코스피 시총 상위주 장중 약세…삼성전자 강보합, 삼성전기 12%대 급락

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세줄 요약 2일 오후 코스피 시총 상위주가 전반적으로 약세를 보였다. 삼성전자는 강보합이었으나 SK하이닉스, 현대차, 삼성전기, 삼성SDI 등이 크게 하락했다. 반면 삼성생명과 KB금융, 신한지주 등 금융주는 지수 방어에 힘을 보탰다. 코스피 시총 상위주 전반 약세 흐름

삼성전기·현대차·삼성SDI 큰 폭 하락

금융주 강세로 지수 하락 일부 방어

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2일 오후 12시 20분 기준 코스피 시가총액 상위 종목들은 전반적으로 약세를 보이고 있다. 전기전자와 자동차, 2차전지 관련 대형주를 중심으로 매도세가 우세한 가운데 금융주 일부가 오름세로 지수를 방어하는 흐름이다.시가총액 1위 삼성전자(005930)는 35만원으로 전일 대비 1000원(0.29%) 오른 채 거래되고 있다. 거래량은 2890만 1568주로 상위 대형주 가운데 비교적 활발한 흐름을 보였다. 반면 SK하이닉스(000660)는 229만 8000원으로 6만 5000원(2.75%) 내렸고, 삼성전자우(005935)도 22만 6000원으로 3000원(1.31%) 하락했다. SK스퀘어(402340)는 127만원으로 1.11% 상승하며 제한적 강세를 나타냈다.자동차주 약세도 두드러진다. 현대차(005380)는 71만원으로 4만원(5.33%) 내렸고, 현대모비스(012330)는 72만 1000원으로 4만원(5.26%) 하락했다. 기아(000270) 역시 16만 5900원으로 4000원(2.35%) 밀리며 동반 약세를 보였다. 조선·방산 관련주에서도 HD현대중공업(329180)이 65만 2000원으로 3만 2000원(4.68%), 한화에어로스페이스(012450)가 108만 7000원으로 5만 1000원(4.48%) 하락했다.전기전자와 2차전지 대형주의 낙폭은 더 컸다. 삼성전기(009150)는 175만 1000원으로 25만 4000원(12.67%) 급락하며 시총 상위주 가운데 가장 큰 낙폭을 기록 중이다. LG전자(066570)는 35만 3000원으로 2만 7500원(7.23%), 삼성SDI(006400)는 60만 8000원으로 4만 4000원(6.75%) 각각 하락했다. LG에너지솔루션(373220)도 44만 3500원으로 1만 1500원(2.53%) 약세다.기타 시총 상위주를 보면 두산에너빌리티(034020)는 10만 100원으로 6800원(6.36%) 내렸고, 삼성바이오로직스(207940)는 137만 1000원으로 6000원(0.44%), 삼성물산(028260)은 45만 4000원으로 1000원(0.22%), SK(034730)는 64만 8000원으로 9000원(1.37%) 각각 하락했다. 반면 삼성생명(032830)은 42만 2500원으로 1만 2500원(3.05%) 상승했고, KB금융(105560)은 15만 3200원으로 1100원(0.72%), 신한지주(055550)는 9만 4200원으로 1600원(1.73%) 오르며 금융주가 상대적 강세를 나타냈다.수급과 거래 측면에서는 LG전자의 거래량이 714만 2763주로 크게 늘었고, SK하이닉스 349만 6572주, 두산에너빌리티 320만 6351주, 삼성전자 2890만 1568주 등이 활발히 손바뀜됐다. 외국인 비율은 삼성전자우 77.54%, KB금융 75.83%, 신한지주 61.51%, SK하이닉스 51.34% 등으로 높게 나타났다.이날 장중 시총 상위 종목군은 상승 종목보다 하락 종목이 훨씬 많은 모습으로, 대형 기술주와 경기민감주 전반의 투자심리 위축이 두드러지고 있다. 다만 금융주와 일부 지주사는 상대적으로 선방하면서 낙폭을 일부 완충하는 양상이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]