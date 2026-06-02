[서울데이터랩]코스닥 시총 상위주 장중 약세 우세…코오롱티슈진 16%대 급등

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세줄 요약 2일 오후 코스닥 시총 상위주가 전반적으로 약세를 보였다. 2차전지·바이오·로봇 대형주가 줄줄이 하락하며 지수 부담이 커졌고, 코오롱티슈진과 주성엔지니어링 등 일부 종목만 강세를 나타냈다. 코스닥 시총 상위주 전반 약세 흐름

2차전지·바이오·로봇 대형주 동반 하락

코오롱티슈진 급등, 개별주 차별화

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2일 오후 12시 25분 현재 코스닥 시가총액 상위 종목들은 전반적으로 약세 흐름을 보이고 있다. 시총 상위권에 포진한 2차전지, 바이오, 로봇 관련주 다수가 하락하는 가운데 일부 개별 종목만 강한 반등세를 나타내며 종목별 차별화가 두드러지는 모습이다.시가총액 상위 1위권 종목인 에코프로비엠(247540)은 20만원으로 전일 대비 7000원(-3.38%) 내렸고, 알테오젠(196170)은 36만원으로 6000원(-1.64%) 하락했다. 에코프로(086520)도 12만 8200원으로 2200원(-1.69%) 밀렸으며, 레인보우로보틱스(277810)는 76만 1000원으로 2만 8000원(-3.55%) 떨어졌다. 상위 대형주가 나란히 약세를 보이면서 지수 부담 요인으로 작용하는 분위기다.반면 코오롱티슈진(950160)은 10만 9400원으로 1만 5700원(+16.76%) 급등하며 상위 종목 가운데 가장 강한 상승률을 기록했다. 주성엔지니어링(036930)도 19만 7500원으로 1만 2000원(+6.47%) 오르며 강세를 나타냈고, 리가켐바이오(141080)는 15만 2600원으로 5800원(+3.95%), ISC(095340)는 21만 1000원으로 1500원(+0.72%) 상승했다. 제한적인 상승 종목에 매수세가 집중되는 양상이다.바이오 대형주들은 대체로 약세가 우세했다. 삼천당제약(000250)은 30만 4500원으로 2만 2000원(-6.74%) 급락했고, HLB(028300)는 5만 2500원으로 3000원(-5.41%) 내렸다. 펩트론(087010)은 27만 3500원(-1.80%), 에이비엘바이오(298380)는 10만 8600원(-2.95%), 보로노이(310210)는 24만 1500원(-3.40%)을 기록했다. 다만 알테오젠과 리가켐바이오, 코오롱티슈진 등 일부 종목은 서로 다른 흐름을 보이며 바이오 업종 내에서도 온도 차가 뚜렷했다.반도체와 장비주도 종목별 등락이 엇갈렸지만 하락 종목 수가 더 많았다. 리노공업(058470)은 9만 4000원으로 3300원(-3.39%) 내렸고, 이오테크닉스(039030)는 44만 1000원으로 9000원(-2.00%), 파두(440110)는 10만 6200원으로 4900원(-4.41%), 원익IPS(240810)는 9만 7600원으로 5100원(-4.97%) 하락했다. 반면 주성엔지니어링과 ISC는 상승 흐름을 유지했다.로봇주 역시 차익실현 매물이 우세했다. 레인보우로보틱스가 3%대 하락한 데 이어 로보티즈(108490)는 37만 8500원으로 2만 4000원(-5.96%) 급락했다. 서진시스템(178320)도 7만 3100원으로 2000원(-2.66%) 하락했고, 케어젠(214370)은 8만 3800원으로 200원(-0.24%) 약보합권에 머물렀다.거래는 일부 종목에 집중됐다. 주성엔지니어링 거래량은 299만 7716주로 가장 활발했고, 서진시스템 165만 3515주, 에코프로 161만 5446주, 로보티즈 83만 9072주, 코오롱티슈진 79만 797주 등을 기록했다. 상승 종목보다 하락 종목이 많아 코스닥 시총 상위주의 전반적인 투자심리는 다소 위축된 상태로 해석된다.시장에서는 장중 코스닥 대형주 전반에 매물 압력이 이어지는 가운데 실적 기대와 개별 재료를 보유한 일부 종목으로만 자금이 쏠리는 순환매 장세가 전개되고 있는 것으로 보고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]